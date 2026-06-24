Từ 1-7, hành khách không được dùng sạc dự phòng trên chuyến bay 24/06/2026 15:13

(PLO)- Sạc dự phòng bắt buộc phải để trong hành lý xách tay, không được sử dụng để sạc thiết bị khác và không được sạc lại trong suốt chuyến bay.

Cục Hàng không vừa ban hành chỉ thị về việc bảo đảm an toàn vận chuyển sạc dự phòng (power bank) trên các chuyến bay.

Theo đó, từ ngày 1-7, mỗi hành khách chỉ được mang tối đa hai sạc dự phòng khi đi máy bay. Các thiết bị này bắt buộc phải được vận chuyển trong hành lý xách tay, không được để trong hành lý ký gửi.

Quy định mới được ban hành nhằm triển khai các yêu cầu của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) về vận chuyển an toàn hàng nguy hiểm bằng đường hàng không, trong đó có các loại pin lithium được sử dụng phổ biến trong sạc dự phòng.

Từ 1-7, hành khách chỉ được mang hai cục sạc dự phòng và phải được lấy ra khỏi hành lý xách tay. Ảnh: V.LONG

Cụ thể, đối với sạc dự phòng sử dụng pin kim loại lithium, hàm lượng lithium không được vượt quá 2 gram. Với loại sử dụng pin lithium-ion, mức năng lượng định mức không được vượt quá 100 Wh.

Trường hợp sạc dự phòng có mức năng lượng từ trên 100 Wh đến không quá 160 Wh, hành khách chỉ được mang theo khi có sự chấp thuận trước của hãng hàng không khai thác chuyến bay.

Đáng chú ý, hành khách không được sạc lại sạc dự phòng đó trong suốt thời gian ở trên máy bay. Đồng thời, thiết bị này cũng không được sử dụng để sạc cho điện thoại, máy tính bảng hoặc các thiết bị điện tử khác trong chuyến bay.

Theo yêu cầu của nhà chức trách hàng không, khi ở trên máy bay sạc dự phòng phải được lấy ra khỏi hành lý xách tay và đặt ở vị trí dễ quan sát để tổ bay có thể kiểm tra, giám sát khi cần thiết.

Bên cạnh đó, các sạc dự phòng phải được bảo vệ riêng biệt nhằm ngăn ngừa nguy cơ đoản mạch gây cháy nổ. Hành khách có thể giữ nguyên bao bì của nhà sản xuất, dán băng keo che các cực điện hở hoặc đặt từng thiết bị trong túi nhựa, túi bảo vệ chuyên dụng.

Cục Hàng không cho biết các quy định mới được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia và hãng hàng không trên thế giới siết chặt việc quản lý pin lithium sau hàng loạt sự cố quá nhiệt, bốc khói và cháy nổ liên quan đến sạc dự phòng trên máy bay.

Để bảo đảm an toàn bay, cơ quan này yêu cầu các hãng hàng không tăng cường tuyên truyền, thông báo đến hành khách về các quy định bắt buộc trước khi làm thủ tục và lên máy bay, tránh phát sinh vướng mắc tại sân bay.