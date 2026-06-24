Siết chặt nhiều quy định về vận tải đường bộ 24/06/2026 14:52

(PLO)- Nghị định mới được Chính phủ sửa đổi theo hướng siết chặt quản lý xe hợp đồng và chuyển việc tập huấn nghiệp vụ vận tải từ các hiệp hội, đơn vị vận tải sang Sở Xây dựng chịu trách nhiệm.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 218/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2024 quy định về hoạt động vận tải đường bộ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 10-8-2026.

Xe hợp đồng chia sẻ dữ liệu sang Bộ Công an

Nghị định mới được sửa đổi theo hướng siết chặt quản lý xe hợp đồng, đồng thời bổ sung quy định cấm đón, trả khách tại các điểm cố định của doanh nghiệp.

Quy định mới không cho phép sử dụng xe kinh doanh vận tải đón, trả khách trên tuyến phố. Ảnh: TN

Theo đó, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng không được xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe; không được bán vé, thu tiền; không được ấn định hành trình, lịch trình cố định để phục vụ cho nhiều hành khách hoặc nhiều người thuê vận tải khác nhau.

Quy định mới cũng không cho phép sử dụng xe kinh doanh vận tải đón, trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại một địa điểm cố định khác do đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh trên các tuyến đường.

Đáng chú ý, Nghị định 218 còn bổ sung quy định liên quan đến việc kết nối và chia sẻ dữ liệu về các nội dung của hợp đồng vận tải hành khách.

Cụ thể, từ 1-1-2028, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu về các nội dung của hợp đồng vận tải hành khách trước khi thực hiện chuyến đi cho Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông).

Dữ liệu từ hệ thống của Bộ Công an được khai thác sử dụng để phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát và nghiệp vụ khác có liên quan.

Cùng với đó, việc kết nối chia sẻ dữ liệu cho Bộ Xây dựng (Cục Đường bộ Việt Nam), Bộ Tài chính (Cục Thuế, Cục Hải quan), UBND cấp tỉnh (Sở Xây dựng), cũng được quy định nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước theo chức năng nhiệm vụ.

Bộ Công an sẽ quy định, hướng dẫn việc kết nối, chia sẻ và sử dụng dữ liệu hợp đồng vận tải hành khách.

Chuẩn hóa quy trình tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải

Nghị định số 218/2026 cũng sửa đổi, bổ sung về tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải cho lái xe kinh doanh vận tải theo hướng chuyển toàn bộ việc tổ chức tập huấn từ doanh nghiệp vận tải sang Sở Xây dựng. Đồng thời, chuẩn hóa quy trình tổ chức, bổ sung hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, tăng thời gian lưu hồ sơ và nâng cao tính minh bạch, hiện đại trong kiểm tra và cấp chứng nhận.

Cụ thể, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải cho người lái xe kinh doanh vận tải của đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, thành phố quản lý và đáp ứng các yêu cầu.

Trong quá trình tổ chức tập huấn, Sở Xây dựng được phối hợp với đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn địa phương, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, hiệp hội vận tải ô tô địa phương, cơ sở đào tạo lái xe ô tô, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, các trường đào tạo từ trung cấp trở lên (các trường có chuyên ngành vận tải) để tổ chức tập huấn cho người lái xe.

Như vậy, từ 10-8 (thời điểm Nghị định 218/2026 có hiệu lực) việc tập huấn nghiệp vụ cũng chuyển từ các đơn vị vận tải, Hiệp hội sang Sở Xây dựng chịu trách nhiệm. Ảnh: TN

Sở quản lý, giám sát quá trình thực hiện tập huấn, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đối với những người đã hoàn thành tập huấn theo mẫu quy định tại Phụ lục VI kèm theo Nghị định này. Hồ sơ chương trình tập huấn và kết quả tập huấn được lưu trữ năm năm tính từ ngày kết thúc tập huấn theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Người dự tập huấn phải bảo đảm tham gia đầy đủ thời gian học thì mới đủ điều kiện để làm bài kiểm tra trong 120 phút. Điểm được chấm theo thang điểm 10, đạt từ 5 điểm trở lên là đạt yêu cầu. Nếu điểm dưới 5 sẽ được kiểm tra lại sau tối thiểu 5 ngày.

Hình thức kiểm tra tập trung, làm bài kiểm tra viết (tự luận hoặc trắc nghiệm) trên giấy hoặc làm bài trắc nghiệm trên máy tính trong trường hợp Sở Xây dựng có hệ thống phần mềm thi trắc nghiệm chuyên dụng.

Những tài xế đạt 5 điểm trở lên được Sở Xây dựng cấp giấy chứng nhận tập huấn theo quy định. Giấy chứng nhận có giá trị trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.