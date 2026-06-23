Bảy năm chờ một lời giải cho 7 hộ dân giữa KCN Tịnh Phong 23/06/2026 14:31

(PLO)- Những căn nhà xuống cấp trầm trọng, nằm chơ vơ giữa vùng quy hoạch. Các hộ dân không biết khi nào được rời đi.

Ở thôn Thế Long, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi, hiện có bảy hộ dân thuộc diện phải di dời để thực hiện dự án khu công nghiệp Tịnh Phong, đợt 4 - lô C8. Tuy nhiên, đã bảy năm qua, những hộ dân này vẫn chưa nhận được tiền bồi thường hay bố trí nơi ở mới.

Sau nhiều năm chờ đợi, điều họ mong mỏi nhất lúc này là một lối ra rõ ràng cho cuộc sống đang bị “treo” giữa chừng.

Mỏi mòn trong vùng quy hoạch

Năm 2019, UBND huyện Sơn Tịnh cũ ban hành Quyết định số 4770/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án khu công nghiệp Tịnh Phong, đợt 4 - lô C8. Theo phương án này, các hộ dân sẽ được bồi thường, di dời để tạo quỹ đất phục vụ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, mọi việc gần như giậm chân tại chỗ.

Nhiều hộ dân sống trong căn nhà xập xệ, hư hỏng.

Ông Nguyễn Hữu Đào cho biết gia đình ông sống trong cảnh thấp thỏm suốt nhiều năm qua. Nhà hư hỏng nhưng không dám sửa, muốn xây mới cũng không thể xây vì nằm trong diện giải tỏa.

“Chúng tôi cứ chờ hết năm này qua năm khác. Nói thật là giờ người dân chỉ mong được giải quyết dứt điểm để ổn định cuộc sống, chứ kéo dài thế này rất khổ”, ông Đào nói.

Ngoài chuyện nhà cửa xuống cấp, người dân còn phải chịu nhiều bất tiện trong sinh hoạt. Khu dân cư nằm lọt thỏm giữa các nhà máy sản xuất nên thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi khói bụi và mùi từ hoạt động công nghiệp.

Dù có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư từ 2019, song đến nay 7 hộ dân tại đây vẫn chưa được di dời.

Mùa mưa lũ, nước ngập cô lập cả khu vực. Có thời điểm người dân phải lội nước ngang bụng mới ra được đường chính.

Ông Huỳnh Tấn Trình cho biết cuộc sống của nhiều hộ dân đã bị đảo lộn vì dự án kéo dài quá lâu.

“Nhiều người không dám đầu tư sửa chữa nhà cửa vì nghĩ sắp di dời. Cuối cùng chờ mãi vẫn chưa đi được. Có người phải sang nơi khác thuê trọ hoặc ở nhờ người thân vì nhà xuống cấp quá nặng”, ông Trình chia sẻ.

Người dân sống trong các căn nhà xuống cấp, hư hỏng.

Theo người dân địa phương, điều khiến họ lo lắng hơn cả là tương lai vẫn chưa rõ ràng. Đi không được mà ở cũng không xong. Những năm tháng chờ đợi kéo dài khiến niềm tin của nhiều người dần vơi đi.

Tháo gỡ nút thắt kéo dài nhiều năm

Theo tìm hiểu, vướng mắc lớn nhất của dự án xuất phát từ quá trình cổ phần hóa Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Quảng Ngãi (QISC).

Trước đây, doanh nghiệp này được giao đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Tịnh Phong bằng nguồn vốn tự có kết hợp với ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, sau khi bước vào lộ trình cổ phần hóa, việc bố trí nguồn lực để tiếp tục thực hiện phương án bồi thường gặp nhiều khó khăn.

Mái nhà hư hỏng, dột nát.

Đầu năm 2026, QISC có báo cáo đề nghị UBND tỉnh bố trí hơn 6 tỉ đồng để thực hiện phương án bồi thường đã được phê duyệt. Trong đó, ngoài chi phí bồi thường còn có phần kinh phí phát sinh do chậm chi trả kéo dài nhiều năm.

Tuy nhiên, theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, việc tiếp tục sử dụng ngân sách nhà nước để cấp cho doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện nhiệm vụ này không còn phù hợp với các quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, những vướng mắc liên quan đến cơ chế xử lý tài sản hạ tầng trong quá trình cổ phần hóa QISC đến nay vẫn chưa được tháo gỡ hoàn toàn.

Hiện có 7 hộ dân trong vùng quy hoạch chưa được di dời.

Trước thực tế đó, Sở Tài chính đề xuất chuyển giao nhiệm vụ thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Theo cơ quan này, việc di dời các hộ dân hiện nay là hết sức cần thiết bởi môi trường sống, hạ tầng kỹ thuật và điều kiện sinh hoạt tại khu vực đã không còn bảo đảm.

Sau khi hoàn thành công tác bồi thường và tái định cư, phần diện tích được giải phóng mặt bằng sẽ tiếp tục được kêu gọi đầu tư theo quy định.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi Phan Văn Tùng yêu cầu QISC chấm dứt nhiệm vụ đầu tư hạ tầng và cho thuê đất đối với phần diện tích liên quan; đồng thời bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu cho đơn vị được giao tiếp nhận để triển khai các bước tiếp theo.

Mới đây, tại cuộc họp với các sở, ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển yêu cầu khẩn trương tháo gỡ những tồn tại kéo dài nhiều năm, rà soát toàn diện quá trình thực hiện dự án và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Yêu cầu được đặt ra là phải xử lý dứt điểm các vướng mắc, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và sớm đưa công tác bồi thường, tái định cư trở lại đúng quỹ đạo.