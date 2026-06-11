Nhiều hộ dân ở Quảng Ngãi thức trắng đêm chờ nước sạch 11/06/2026 14:48

(PLO)- Nước yếu, nhiều hộ dân Quảng Ngãi phải thức đêm canh nước để sử dụng nhưng vẫn chật vật vì thiếu nước.

Liên quan tình trạng khan hiếm nước sạch kéo dài tại xã Bình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển vừa có chỉ đạo hỏa tốc yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, đề xuất phương án giải quyết dứt điểm.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với UBND xã Bình Sơn và các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, tham mưu giải pháp bảo đảm nguồn nước sạch ổn định cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Thức đêm chờ nước, xin từng can nước sinh hoạt

Từ đầu năm 2026 đến nay, tình trạng nước yếu, cúp nước xảy ra thường xuyên tại nhiều khu dân cư thuộc xã Bình Sơn, đặc biệt tại hai thôn Mỹ Tân và Vĩnh Trà.

Nhiều thời điểm, hệ thống cấp nước gần như tê liệt hoàn toàn vào ban ngày. Người dân chỉ có thể chờ đến khuya hoặc rạng sáng, khi nhu cầu sử dụng nước ở khu vực đầu nguồn giảm xuống, mới hy vọng có nước chảy về.

Nước yếu khiến nhiều hộ dân thôn Mỹ Tân chật vật vì thiếu nước sinh hoạt.

Tại thôn Mỹ Tân, việc thức đêm canh nước đã trở thành sinh hoạt quen thuộc của nhiều gia đình. Để tích trữ nước, người dân phải lắp đặt mô tơ bơm lên bồn chứa. Tuy nhiên, do áp lực nước quá yếu, nhiều máy bơm phải hoạt động liên tục dẫn đến hư hỏng, phát sinh thêm chi phí sửa chữa.

Bà Nguyễn Thị Hòa, ngụ thôn Mỹ Tân, cho biết dù vẫn đóng tiền nước đầy đủ nhưng nhiều đêm gia đình phải thức trắng chờ nước. Có những lần bật mô tơ nhiều giờ liền nhưng không hút được nước, khiến cả nhà rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng vào ngày hôm sau.

Đóng tiền nước đầy đủ nhưng nhiều gia đình phải thức trắng chờ nước.

Tình trạng khan hiếm nước sạch kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của hàng nghìn người dân địa phương. Nhiều hộ phải sử dụng nước hết sức tiết kiệm, thậm chí đi xin từng can nước từ các hộ dân ở đầu nguồn cách xa hàng trăm mét.

Một số gia đình có người già, trẻ nhỏ hoặc người bệnh phải tạm thời chuyển đến nhà người thân ở nơi khác để tránh cảnh thiếu nước kéo dài.

Theo ông Nguyễn Hữu Quân, Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Tân, người dân địa phương bắt đầu sử dụng nước sạch do Công ty CP Vinaconex Dung Quất cung cấp từ năm 2015. Những năm đầu, việc cấp nước khá ổn định. Tuy nhiên khoảng 5 tháng gần đây, tình trạng nước yếu, mất nước diễn ra ngày càng nghiêm trọng.

Theo thống kê của UBND xã Bình Sơn, khoảng 1.400 hộ dân tại hai thôn Mỹ Tân và Vĩnh Trà đang bị ảnh hưởng trực tiếp.

Xây trạm tăng áp để giải quyết tình trạng thiếu nước

Chính quyền địa phương cho biết khu vực này dù nằm gần sông và ven biển nhưng nguồn nước ngầm bị nhiễm mặn, nhiễm phèn nên không thể sử dụng cho sinh hoạt. Vì vậy, người dân gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước máy.

Chính quyền thống kê có khoảng 1.400 hộ dân tại hai thôn Mỹ Tân và Vĩnh Trà đang bị ảnh hưởng trực tiếp.

Qua khảo sát và đối thoại với người dân, chính quyền địa phương cùng đơn vị cấp nước xác định nguyên nhân chính là hai thôn Mỹ Tân và Vĩnh Trà nằm ở cuối tuyến cấp nước, trong khi hệ thống hiện chưa có trạm tăng áp trung chuyển để điều tiết và phân phối nguồn nước hiệu quả.

Để khắc phục tình trạng trên, Công ty CP Vinaconex Dung Quất đang triển khai phương án đầu tư hai trạm tăng áp mới. Trong đó, một trạm có công suất khoảng 70 m³/giờ phục vụ trực tiếp khu vực Mỹ Tân - Vĩnh Trà; trạm còn lại công suất khoảng 300 m³/giờ phục vụ nhu cầu cấp nước cho khu vực phía Tây Khu kinh tế Dung Quất.

Đơn vị cấp nước dự kiến triển khai hai trạm tăng áp để khắc phục tình trạng nước yếu.

Ngày 10-6, doanh nghiệp đã huy động nhân lực, phương tiện chuẩn bị mặt bằng xây dựng trạm tăng áp tại khu vực gần chợ Bình Thạnh, thôn Vĩnh Trà. Công trình có tổng kinh phí khoảng 800 triệu đồng và dự kiến hoàn thành trong vòng một tháng.

Ông Tô Kỳ Bắc, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty CP Vinaconex Dung Quất, cho biết doanh nghiệp đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Khi trạm tăng áp đi vào hoạt động sẽ giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nước sạch cho người dân tại hai thôn Mỹ Tân và Vĩnh Trà.

Trong thời gian chờ hoàn thành công trình, công ty đã thực hiện giải pháp tạm thời là nâng công suất trạm biến áp để vận hành liên tục ba máy bơm, qua đó tăng áp lực dòng chảy và giảm bớt tình trạng thiếu nước cho người dân.

Trước đó, ngày 6-6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, khẩn trương xử lý tình trạng thiếu nước sạch tại xã Bình Sơn và báo cáo kết quả trước ngày 12-6.