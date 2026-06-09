TP.HCM mong muốn tạo lập 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê 09/06/2026 16:03

(PLO)- Giai đoạn 2026-2030, TP đặt mục tiêu phát triển thêm 181.257 căn nhà ở xã hội. Trong đó, TP quyết tâm tạo lập khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê.

Chiều 9-6, Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai và xúc tiến đầu tư phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn TP.

Tăng cường đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân

Báo cáo về tình hình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, ông Khải Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030 của TP.HCM là 199.400 căn nhà.

Ông Khải Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NC

Giai đoạn 2021-2025, TP hoàn thành 17.902 căn. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người có nhu cầu.

Giai đoạn 2026 -2030, TP.HCM phải phát triển thêm 181.257 căn nhà ở xã hội. Trong đó, giai đoạn 2026 - 2027 dự kiến phát triển 66.657 căn, giai đoạn 2028 - 2030 dự kiến phát triển 114.600 căn.

Cũng theo ông Bình, theo chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021- 2030, TP.HCM (cũ) hiện có 104 dự án nhà ở xã hội với diện tích khoảng 400 ha. Theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP đến 2040, TP sẽ tiếp tục quy hoạch bổ sung 1.000 ha đất tại các khu động lực, hướng tới tổng quỹ đất nhà ở xã hội trên địa bàn TP.HCM (cũ) khoảng 1.400 ha.

Sau khi sáp nhập với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, tổng hợp quỹ đất nhà ở xã hội trên địa bàn TP.HCM là 195 dự án/khu đất, tổng diện tích khoảng 740 ha. Bao gồm: 104 khu đất/dự án tại khu vực TP.HCM, với tổng diện tích đất là 412,5 ha; 59 khu đất/dự án tại khu vực Bình Dương cũ, với tổng diện tích đất là 184,09 ha; 32 khu đất/dự án tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, với tổng diện tích đất là 143,61 ha.

Như vậy tổng diện tích đất để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn TP.HCM đến năm 2040 là 1.740 ha, chưa kể các quỹ đất trong khu động lực khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực Bình Dương.

Về quỹ nhà cho thuê, tổng số quỹ nhà ở cho thuê thuộc tài sản công trên địa bàn TP.HCM hiện nay là 13.668 phòng/căn hộ cho thuê và 40.980 chỗ ở cho sinh viên.

Tại hội thảo, ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết, qua khảo sát bước đầu của Liên đoàn Lao động TP, nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động hiện có khoảng 33.520 trường hợp. Trong đó, 3.181 trường hợp có nhu cầu thuê và 30.339 trường hợp có nhu cầu thuê mua (chiếm hơn 90%). Điều này cho thấy phần lớn người lao động không chỉ cần chỗ ở tạm thời mà đang có nhu cầu ổn định cuộc sống lâu dài, gắn bó với TP.

Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM. Ảnh: NC

"Thực tiễn cho thấy, phần lớn công nhân, người lao động đang sinh sống trong các khu nhà trọ có diện tích nhỏ, điều kiện sinh hoạt hạn chế. Nhiều nơi chưa bảo đảm đầy đủ yêu cầu về vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, thiếu không gian sinh hoạt cộng đồng, trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế và các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu đời sống lâu dài của người lao động"- ông Võ Khắc Thái nói.

Ban hành gói tín dụng ưu đãi riêng cho phát triển nhà ở xã hội

Để tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động trên địa bàn TP.HCM, ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP đề xuất một số nội dung trọng tâm như sau:

Thứ nhất, nghiên cứu mô hình phát triển đồng bộ khu công nghiệp gắn với khu dân cư và nhà ở cho công nhân, người lao động.

Thứ hai, hoàn thiện cơ chế tài chính, tín dụng hỗ trợ phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động.

Thứ ba, tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ nhà ở công nhân, người lao động.

Thứ tư, nghiên cứu cơ chế khai thác hiệu quả quỹ đất, quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước phục vụ nhà ở công nhân, người lao động.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Công Vinh (giữa) tại hội nghị. Ảnh: NC

Bên cạnh đó, nhằm phát triển nhà ở xã hội cho thuê, nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho thuê... ông Khải Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đề xuất cần ban hành gói tín dụng ưu đãi riêng phù hợp đặc thù các dự án nhà ở có thời gian thu hồi vốn dài với mức lãi suất ổn định khoảng 3 - 4%/năm hoặc lãi suất vay cao hơn lãi suất huy động từ 1,5 - 2% năm; thời gian vay trung hạn và dài hạn từ 15 - 20 năm; thời gian ân hạn ba năm.

Đồng thời hỗ trợ lãi suất đối với các dự án khoảng 70% - 80% lãi suất vay thương mại trong giai đoạn đầu tư và khai thác dự án, đặc biệt trong 10 năm đầu kể từ thời điểm đưa dự án vào vận hành...