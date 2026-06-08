Căn hộ thấp tầng, view nội khu: Điểm nghẽn không gian hay chiến lược tối ưu tỷ suất lợi nhuận? 08/06/2026 18:21

(PLO)- Trong phân khúc bất động sản hạng sang, tầm nhìn luôn đi kèm một khoản thặng dư định giá rất lớn. Tuy nhiên, dưới lăng kính của dòng vốn thực dụng, việc chi trả thêm cho tầm nhìn không phải lúc nào cũng là chiến lược phân bổ vốn tối ưu.

Xét trên phương trình tỷ suất lợi nhuận, những căn hộ tầng thấp, mặt trong lại đang ẩn chứa một nghịch lý thú vị: Mức đầu tư thấp nhất, nhưng hiệu suất tạo dòng tiền lại hiệu quả nhất.

Tái định nghĩa chiều cao vật lý và trải nghiệm không gian

Tại phần lớn các tổ hợp căn hộ, phân tầng thấp thường bị xem là điểm yếu do giới hạn về tầm nhìn và nguy cơ bị che chắn. Tuy nhiên, Regal Complex đã sử dụng ngôn ngữ kiến trúc để tái định vị hoàn toàn giỏ hàng này, biến điểm nghẽn thành những lợi thế trải nghiệm độc bản.

Sự kết hợp giữa công nghệ vật liệu tiên tiến và các thông số kỹ thuật cốt lõi giúp tái định vị giá trị của giỏ hàng nội khu, biến điểm nghẽn tầm nhìn thành lợi thế tối ưu dòng vốn.

Nhờ thiết kế chiều cao trần đạt mức 4.5m (so với mức 3.2m thông thường), hệ trục tọa độ của tòa nhà được nâng lên đáng kể. Một căn hộ tại tầng 5 của Regal Complex thực tế sở hữu cao độ vật lý tương đương tầng 7 hoặc tầng 8 của các dự án khác. Cao độ này giúp các căn hộ dễ dàng vượt qua những vật cản tầm thấp, duy trì sự thông thoáng và khả năng đối lưu không khí hoàn hảo.

Đồng thời mang đến trải nghiệm "sống trên mặt nước". Đối với các căn tầng thấp hướng ngoại khu, thay vì cảm giác chới với ở trên cao, gia chủ được tận hưởng trải nghiệm cận thủy chân thực. Tầm nhìn lúc này mang lại cảm giác gắn kết gần gũi với tự nhiên, tựa như đang sống ngay trên mặt dòng sông Cổ Cò êm đềm.

Không hề bị giới hạn bởi những bức tường bê tông, các căn hộ tại tầng 3 mở ra một tầm nhìn trực diện xuống khối đế thương mại Regal Galleria sầm uất. Khoảng không gian này mang đậm hơi thở của lối sống đô thị hiện đại, thoáng đãng và ngập tràn sức sống.

Đối với các căn hướng mặt trong (view nội khu), vấn đề riêng tư được hóa giải triệt để bằng hệ vật liệu tiên tiến: hệ kính hộp cản nhiệt Low-E, film dán một chiều và hệ rèm tự động 2 lớp (lớp voan tản sáng và lớp vải cản tầm nhìn). Mọi giá trị cốt lõi làm nên sự đắt giá của căn hộ từ khoảng không vi khí hậu, tiêu chuẩn cách âm, đến kết cấu đúc khối vẫn được duy trì nguyên vẹn 100%.

Chiến lược chênh lệch giá: Khẩu vị của khách thuê dài hạn

Để hiểu vì sao căn tầng thấp lại tối ưu tỷ suất sinh lời, cần phân tích hành vi trả giá của tệp khách thuê mục tiêu: giới chuyên gia quốc tế. Khác với khách du lịch ngắn ngày sẵn sàng chi đậm để trải nghiệm tầm nhìn từ trên cao, tệp khách này lưu trú dài hạn chi trả cho “Chất lượng sống tổng thể”. Họ đặt bút ký hợp đồng vì hệ sinh thái 8.000m² đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt, vì dịch vụ quản lý chuẩn quốc tế, vì hệ thống hồ bơi điện phân muối, khu Gym & Yoga và một cộng đồng cư dân đồng đẳng. Đối với họ, tầm nhìn xa là giá trị cộng thêm, không phải là yếu tố cốt lõi quyết định việc xuống tiền thuê nhà hàng tháng.

Chiến lược khai thác sự chênh lệch giữa chi phí vốn đầu vào thấp và dòng tiền cho thuê ổn định biến phân khúc căn hộ nội khu thành giải pháp tối ưu hóa lợi nhuận ròng.

Điều hấp dẫn nhất của các căn hộ mặt trong nằm ở cấu trúc vốn ban đầu. Thông thường, tại Regal Complex, các căn hộ tầng thấp, view nội khu luôn có mức định giá và chính sách chiết khấu tạo ra mức chênh lệch từ 10% - 15% so với các căn góc hoặc căn view panorama trên tầng cao. Nhờ đó, tổng vốn đầu tư được kéo giảm đáng kể.

Giả sử nhà đầu tư mua một căn view biển giá 10 tỷ đồng, khai thác cho thuê với mức 40 triệu/tháng. Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 4.8%/năm. Trong khi đó, nếu mua căn mặt trong với định giá thấp hơn 15% (tương đương 8.5 tỷ đồng). Vì khách thuê dài hạn chủ yếu ưu tiên hệ sinh thái tiện ích, giá thuê thực tế chỉ suy giảm khoảng 5% (đạt 38 triệu/tháng). Lúc này, tỷ suất lợi nhuận của căn mặt trong bật lên mức 5.36%/năm.

Việc chấp nhận một mức chi phí vốn đầu vào giảm đến 15%, trong khi doanh thu dòng tiền chỉ giảm nhẹ 5%, đã biến các căn hộ tầng thấp, mặt trong tại Regal Complex thành "vùng trũng" lợi nhuận. Đây không phải là sự đánh đổi về đẳng cấp, mà là một chiến lược luân chuyển vốn thực dụng, bảo vệ biên an toàn cao nhất cho dòng tiền của những bộ óc đầu tư sắc bén.