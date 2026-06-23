TP.HCM: Đề xuất bỏ áp dụng hệ số K, bảng giá đất khi bồi thường giải phóng mặt bằng 23/06/2026 15:49

(PLO)- Sở NN&MT TP.HCM đề xuất không áp dụng bảng giá đất và hệ số K cho công tác bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Sở NN&MT TP.HCM vừa trình dự thảo lần 3 liên quan quy định hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2026 trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, Sở NN&MT đề xuất không áp dụng bảng giá đất và hệ số K với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Việc xác định giá bồi thường sẽ được thực hiện thông qua phương pháp định giá đất cụ thể.

Sở NN&MT đề xuất không áp dụng bảng giá đất và hệ số K với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất không áp dụng bảng giá đất và hệ số K với các dự án lấn biển, dự án có mục đích sử dụng đất hỗn hợp và một số trường hợp phải xác định giá đất cụ thể theo quy định của Luật Đất đai.

Đối với các trường hợp vẫn áp dụng bảng giá đất, dự thảo đề xuất hệ số điều chỉnh theo biến động thị trường và các yếu tố khác đều giữ ở mức 1. Với các dự án đầu tư có mật độ xây dựng cao sẽ áp dụng thêm hệ số điều chỉnh theo quy hoạch từ 1-1,3.

Với các dự án đầu tư có mật độ xây dựng cao sẽ áp dụng thêm hệ số điều chỉnh theo quy hoạch từ 1-1,3.

Cụ thể, dự án có hệ số sử dụng đất dưới 6 lần áp dụng hệ số 1; từ 6 đến dưới 8 lần áp dụng hệ số 1,05; từ 8 đến dưới 10 lần là 1,1 và tăng dần lên tối đa 1,3 với dự án có hệ số sử dụng đất từ 16 lần trở lên.

Dự thảo lần này, Sở NN&MT TP.HCM đề xuất áp dụng hệ số K = 1 đối với hai nhóm.