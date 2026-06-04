5 tập đoàn đa quốc gia rót 2.000 tỉ vào khu Nam TP.HCM 04/06/2026 17:56

(PLO)- Nhằm giải tỏa cơn khát nguồn cung nhà ở thực tại khu Nam TP.HCM, năm tập đoàn quốc tế vừa ký kết phát triển dự án hơn 2.000 tỉ đồng.

Sáng 4-6, năm tập đoàn đến từ Nhật Bản, Singapore và Việt Nam đã chính thức ký kết liên doanh phát triển một dự án tại khu Nam TP.HCM. Dự án mang tên TT GENESIS vừa được công bố có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, tọa lạc trên trục đường 30M thuộc khu dân cư Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, tiếp giáp nhiều khu đô thị lớn tại khu Nam.

Năm đơn vị tham gia liên doanh chiến lược này bao gồm 3 tập đoàn đến từ Nhật Bản là Cosmos Initia (thuộc Daiwa House Group), Tập đoàn Hinokiya, Tập đoàn Koterasu; Quỹ đầu tư Vietmax Capital (Singapore) và Công ty Cổ phần Đầu tư TT Capital (Việt Nam).

Theo quy hoạch, dự án sẽ cung cấp ra thị trường 1.400 căn hộ, trong đó phân khúc hai phòng ngủ chiếm tỉ trọng lớn nhất, đi kèm 12 căn nhà phố thương mại. Nguồn cung này được định hướng giải quyết trực tiếp nhu cầu ở thực trong bối cảnh rổ hàng mới tại khu Nam TP.HCM đang vắng bóng thời gian qua.

Khảo sát thực tế cho thấy, phần lớn các giao dịch tại khu vực phía Nam thành phố hiện nay chủ yếu tập trung ở thị trường thứ cấp. Đây đa số là những dự án đã được phát triển hàng chục năm trước, tuy nhiên mặt bằng giá giao dịch thứ cấp hiện đã neo ở mức khá cao, dao động từ 100 đến 300 triệu đồng/m2.

Tại lễ ký kết, ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Việt Nam, nhận định “cú bắt tay” 5 Liên doanh lần này chính là một dự án hợp tác Nhật - Việt lý tưởng, kết hợp giữa kỹ thuật và kinh nghiệm mà các doanh nghiệp Nhật Bản đã tích lũy trong nhiều năm về phát triển nhà ở và quản lý chất lượng, với sự am hiểu thị trường và mạng lưới sở tại của các doanh nghiệp Việt Nam.

"Việc tăng cường những mô hình hợp tác tư nhân tương tự trong lĩnh vực bất động sản và phát triển đô thị sẽ góp phần vào sự tăng trưởng bền vững chung của hai quốc gia, cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân", ông Ono Masuo chia sẻ.

Ông Ono Masuo, Tổng Lãnh Sự Nhật Bản tại Việt Nam chúc mừng thành lập Liên doanh.

Theo đánh giá từ các tập đoàn tham gia liên doanh, lực đẩy lớn nhất giúp khu Nam thu hút lại dòng vốn đầu tư chính là sự chuyển biến tích cực của hệ thống hạ tầng giao thông kết nối liên vùng. Các trục đường huyết mạch như Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ đang trong quá trình mở rộng, nâng cấp; cùng với đó là việc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cho cầu Thủ Thiêm 4 và cầu Nguyễn Khoái.

Trong tầm nhìn dài hạn, tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ dự kiến đi ngang qua khu vực quận 7 cũ và Nhà Bè được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán kết nối từ Nam Sài Gòn về lõi trung tâm. Yếu tố hạ tầng đang dần làm thay đổi tiêu chí lựa chọn nơi an cư, chuyển dịch dòng khách hàng trẻ và các gia đình về những khu vực có không gian sống xanh, mật độ xây dựng thấp nhưng vẫn đảm bảo cự ly di chuyển nội đô.