Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park 12/06/2026 15:52

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Khuếch đại lợi nhuận với chi phí vốn bằng 0

Trước khi bén duyên với Vinhomes Sài Gòn Park, chị Thùy Trang, chủ một cửa hiệu spa tại quận 1 (cũ), từng nghĩ đến việc mua đất nền Hóc Môn để mở rộng kinh doanh về phía Tây Bắc. Nhưng khi khảo sát thực tế, chị không khỏi “sốc” khi các nền thô đã chạm ngưỡng 4-5 tỷ đồng, trong khi không có tiện ích gì đi kèm.

“Việc mua đất và tự xây dựng buộc mình phải bỏ ra ngay từ đầu một lượng tiền mặt khổng lồ, lại dễ rủi ro trước bão giá vật liệu, chưa kể thủ tục pháp lý phức tạp”, chị Trang nói.

Những lo lắng này đã được giải quyết khi chị Trang chọn nhà phố hoàn thiện ở Vinhomes Sài Gòn Park. Quyết định này được thúc đẩy mạnh mẽ khi chị tiếp cận được giải pháp tài chính ưu việt hỗ trợ lãi suất tới 24 tháng từ chủ đầu tư. Từ kinh nghiệm thương trường, chị đánh giá phương án này sẽ hoá giải nỗi lo của bất kỳ chủ doanh nghiệp nào giữa lúc lãi suất ngân hàng đang ở mức cao.

Chị Thùy Trang an tâm sở hữu nhà phố 4 tầng hoàn thiện nội thất tại Vinhomes Sài Gòn Park nhờ chính sách hỗ trợ lãi suất 24 tháng.

Cụ thể, với căn hoàn thiện giá gần 8 tỷ đồng, chị Trang được chiết khấu ngay 8%, đưa chi phí sở hữu thực tế về mức 7,3 tỷ đồng. Được ngân hàng giải ngân 70%, chị Trang chỉ cần chuẩn bị 30% vốn tự có, tương đương 2,2 tỷ đồng, là đã có thể làm chủ căn nhà phố 4 tầng bề thế, diện tích xây dựng 167m² với nội thất đẳng cấp chuẩn Vinhomes.

Điểm mấu chốt nằm ở chỗ trong 24 tháng, chị Trang được miễn hoàn toàn nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi, giúp triệt tiêu mọi rủi ro từ biến động của thị trường tài chính.

“Sau 18 tháng sẽ được nhận nhà, tôi có thêm 6 tháng không phải trả gốc lẫn lãi để đưa việc kinh doanh của mình đi vào ổn định, dòng tiền từ đó cũng sẽ dễ thở hơn”, chị Trang phân tích.

Chị nhẩm tính, thay vì dồn ngay tiền mặt vào đất nền và gánh áp lực xây dựng, việc mượn vốn ngân hàng 5,1 tỷ đồng với lãi suất 0% giúp chị “bỏ túi” ngay hơn 700 triệu đồng tiền lãi nếu gửi ngân hàng lãi suất 7%/năm.

“Giá chỉ nhỉnh hơn một chút so với mua đất bên ngoài và tự xây dựng, nhưng tôi không chỉ sở hữu đất mà còn nhận về cả một hệ tiện ích đẳng cấp trong đại đô thị đồng bộ trong tương lai. Về giá trị vẫn cao hơn nhiều”, chị Trang khẳng định.

Bắt trọn “điểm rơi” tiện ích: Nghệ thuật dùng tài sản nuôi tài sản

Vinhomes Sài Gòn Park còn ghi điểm tuyệt đối với các chủ doanh nghiệp như chị Trang nhờ “điểm rơi” bàn giao nhà và hạ tầng tiện ích vô cùng hoàn hảo.

Những khách hàng đầu tiên sẽ nhận bàn giao nhà vào cuối năm 2027.

Dự kiến, sau 18 tháng nữa, toàn bộ hệ sinh thái khổng lồ từ không gian xanh Botanica Park, đại tiện ích giải trí VinWonders Ocean Park cho đến tổ hợp thương mại Global Village cũng đồng loạt khánh thành.

Bà Đặng Thị Hà, Giám đốc kinh doanh miền Nam MDLand nhận định, khi thời gian ân hạn 24 tháng kết thúc, chủ cơ sở kinh doanh đã vượt qua giai đoạn khởi sự khó khăn nhất, đưa cửa hàng vào vận hành trơn tru và có lượng khách hàng trung thành ổn định.

“Nguồn doanh thu đều đặn hàng tháng từ việc vận hành thương mại hoặc cho thuê tại một đại đô thị sầm uất giúp nhà đầu tư yên tâm chi trả cho phần gốc lãi trong 24 tháng tiếp theo với lãi suất được chủ đầu tư đảm bảo tối đa chỉ 9%/năm. Trong đầu tư, đây gọi là nghệ thuật dùng chính tài sản để nuôi tài sản”, bà Hà phân tích.

Vinhomes Sài Gòn Park sở hữu vị trí đắc địa, đón đầu làn sóng bùng nổ hạ tầng giao thông tỷ đô tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM.

Khả năng khai thác dòng tiền dài hạn này càng được củng cố vững chắc khi dự án hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới giao thông nghìn tỷ đang thành hình tại Tây Bắc TP.HCM, bao gồm Vành đai 3, Quốc lộ 22 mở rộng, Metro số 2 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Với vị trí này, các mô hình kinh doanh không chỉ phục vụ cư dân nội khu mà còn đón trọn dòng khách khu vực và khách liên vùng được “dẫn lối” bởi hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

“Nhiều dự án từng phải chờ đợi 8-10 năm để Vành đai 3 hoàn thành, riêng Vinhomes Sài Gòn Park chưa bàn giao nhà thì đường đã thông xe. Đây là lợi thế ‘sinh ra ở vạch đích’ rất hiếm có”, ông Hoàng Liên Sơn, Tổng Giám đốc Alpha Real, phân tích.

Cũng theo ông Sơn, quanh khu vực hiện có hàng triệu dân nhưng hạ tầng, tiện ích phục vụ hầu như chưa có gì. Trong khi đó, tầng lớp cư dân tại đây phần đông có mức sống và nhu cầu cao, nhất là sau khi nhiều hộ được đền bù mặt bằng để thi công hạ tầng. Do đó, đây chính là “mỏ vàng” để các mô hình kinh doanh tại Vinhomes Sài Gòn Park có thể khai thác ngay lập tức. Đặc biệt, lợi thế lớn nhất thuộc về dòng sản phẩm dần hoàn thiện, nhà đầu tư nhận nhà là có thể lập tức “mở cửa đón dòng tiền”.

Sự kiện "Phiên Đấu Giá Tuyệt Tác - Ráp căn Vinhomes Sài Gòn Park" sẽ diễn ra từ 8:00 - 11:00 ngày 13-6 tại White Palace (TP.HCM). Đây là cơ hội hiếm hoi để khách hàng sở hữu các vị trí ráp căn đắc địa, nhận chính sách độc quyền của phân khu Ivy & Global Park, đồng thời có cơ hội bốc thăm trúng quà khủng.