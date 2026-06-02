Đồng Nai bỏ đầu tư khu dân cư 2,3ha Bình Đa, chuyển mục đích xây nhà ở xã hội 02/06/2026 14:30

(PLO)- Do đất công không thông qua đấu giá nên UBND TP Đồng Nai bãi bỏ các quyết định chủ trương xây Khu dân cư Bình Đa, chuyển sang xây nhà ở xã hội.

UBND thành phố Đồng Nai vừa có quyết định về việc bãi bỏ toàn bộ các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư Bình Đa (phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai) ngày 29-6-2016 do Công ty cổ phần Phát triển nhà Bình Đa (Bidaco) làm chủ đầu tư.

Lý do bãi bỏ các quyết định do việc lựa chọn nhà đầu tư trước đây được thực hiện theo hình thức chỉ định, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 là chưa phù hợp với quy định của pháp luật ở thời điểm ban hành. Do đó, cần bãi bỏ để dự án triển khai thực hiện mục tiêu đầu tư nhà ở xã hội phù hợp theo quy định và đáp ứng đầy đủ, chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành.

Dự án khu dân cư Bình Đa tại phường Tam Hiệp. Ảnh: VŨ HỘI

UBND thành phố Đồng Nai ra thông báo chấm dứt quyết định về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư nhà ở xã hội Bình Đa

Công ty Cổ phần Bidaco có trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến dự án Khu dân cư Bình Đa theo đúng quy định hiện hành.

Dự án Khu dân cư Bình Đa có quy mô khoảng 2,3 ha mặt tiền đường Vũ Hồng Phô do Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico) làm chủ đầu tư ban đầu.

Năm 2011, Dofico liên doanh với hai cá nhân để thành lập Công ty cổ phần Phát triển nhà Bình Đa (Bidaco), trong đó Dofico góp 22 tỷ đồng, tương đương 24,4% vốn điều lệ.

Đến năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và thu hồi khu đất từ Dofico, giao đất cho Bidaco với thời hạn 50 năm mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Dự án sau đó được điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng quy mô từ 235 lên 325 căn nhà, tổng vốn đầu tư tăng lên hơn 717 tỉ đồng.

Cuối năm 2019, Bộ Công an điều tra dấu hiệu "biến đất công thành đất tư". Kết luận thanh tra xác định việc giao gần 23.000 m2 đất cho Bidaco không qua đấu giá là vi phạm Luật Đất đai 2013 và có dấu hiệu tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Thời điểm dừng thi công dự án thì chủ đầu tư đã xây dựng gần như hoàn thiện hai dãy nhà phố với 39 căn

Tháng 11- 2022, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án liên quan đến các vi phạm trong quản lý đất đai tại dự án Khu dân cư Bình Đa. Sau đó Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị xem xét kỷ luật nhiều cán bộ, nguyên cán bộ do liên quan sai phạm tại dự án.

Theo UBND thành phố Đồng Nai, hiện dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư, chuyển mục tiêu sang nhà ở xã hội theo quy định hiện hành của Luật Nhà ở, cho phép tồn tại công trình nếu đảm bảo theo quy hoạch của nhà ở xã hội được duyệt đối với dự án.