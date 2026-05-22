Thị trường bất động sản 2026 'vượt gió ngược, đón chu kỳ mới': Cơ hội cho 'nhà định chuẩn' 22/05/2026 19:08

(PLO)- Sau giai đoạn “gió ngược”, thị trường bất động sản đang bước vào nửa sau 2026 với một câu hỏi then chốt: điều gì sẽ tạo nên năng lực dẫn dắt trong chu kỳ mới?

Tại hội thảo “Thị trường bất động sản 2026: Vượt gió ngược, đón chu kỳ mới” do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức mới đây, bà Thi Anh Đào - Giám đốc Khối Marketing, Masterise Group đã đưa ra một góc nhìn khác biệt: “Ngày nay, người mua không chỉ nhìn bất động sản như một cơ hội đầu tư ngắn hạn, mà bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến khả năng bảo toàn giá trị, chất lượng sống thực tế và cách một không gian sống có thể đồng hành với họ qua từng giai đoạn cuộc đời. Với Masterise Homes, lợi thế cạnh tranh bền vững không nằm ở một lớp nhận diện thương hiệu, mà ở năng lực xây dựng hệ tiêu chuẩn nhất quán, từ sản phẩm, vận hành đến cộng đồng cư dân”.

Bà Thi Anh Đào chia sẻ tại phiên tọa đàm 2, hội thảo “Thị trường bất động sản 2026: Vượt gió ngược, đón chu kỳ mới”. Ảnh: BĐT

Thị trường bất động sản bước vào giai đoạn “chấm điểm” bằng chất lượng thực

Sau giai đoạn thanh lọc, thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ mà niềm tin không còn được xây dựng bằng kỳ vọng tăng giá hay độ phủ thương hiệu đơn thuần, mà bằng chất lượng có thể kiểm chứng trong thực tế. Pháp lý, sản phẩm, vận hành, cộng đồng cư dân và khả năng duy trì giá trị dài hạn đang trở thành thước đo mới để đánh giá năng lực nhà phát triển.

Tinh thần này được ghi nhận tại hội thảo “Thị trường bất động sản 2026: Vượt gió ngược, đón chu kỳ mới”, nơi các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp cùng nhìn nhận về chu kỳ phát triển mới. Trong bối cảnh dòng vốn và hành lang pháp lý dần ổn định, thị trường được dự báo sẽ đề cao hơn năng lực phát triển thực chất, vận hành bền vững và giá trị dài hạn.

Tại phiên thảo luận thứ hai với chủ đề “Chiến lược thích ứng - đón chu kỳ mới”, bà Thi Anh Đào - Giám đốc Khối Marketing, Masterise Group - đã chỉ ra một dịch chuyển nền tảng trong hành vi khách hàng: từ nhu cầu đầu tư ngắn hạn sang nhu cầu ở thật, tích sản dài hạn, bảo toàn giá trị và tìm kiếm một không gian sống thực sự tối ưu cho đời sống hàng ngày.

Theo bà, vị trí, mức giá hay thương hiệu từng là những yếu tố tạo sức hút mạnh mẽ, nhưng trong chu kỳ mới, khách hàng nhìn bất động sản như một hệ giá trị cần được kiểm chứng bằng trải nghiệm thực tế và khả năng duy trì chất lượng theo thời gian. “Nếu trước đây người mua thường đặt nặng câu chuyện vị trí, giá trị đầu tư hay mức độ quen thuộc của thương hiệu, thì hiện nay họ bắt đầu đặt câu hỏi sâu hơn: ở tại khu vực đó, cuộc sống của họ có được tối ưu hay không; sản phẩm đó có giúp họ xây dựng phong cách sống mong muốn hay không; và thương hiệu nhà phát triển có đủ năng lực bảo chứng cho chất lượng sản phẩm, vận hành và dịch vụ trong dài hạn hay không”, bà Đào nhận định.

Sự thay đổi này đặt ra nhu cầu về một hệ quy chiếu mới cho bất động sản cao cấp. Bên cạnh việc tạo ra sản phẩm, vai trò của nhà phát triển còn nằm ở năng lực xây dựng và duy trì một hệ tiêu chuẩn rõ ràng, bền vững và đáng tin cậy để khách hàng có thể cảm nhận và kiểm chứng theo thời gian.

Chiến lược “định chuẩn”: khác biệt nằm ở hệ tiêu chuẩn được hiện thực hóa

Giữa bối cảnh thị trường đang tái cấu trúc, Masterise Homes chọn một hướng đi khác biệt: kiên định xây dựng hệ tiêu chuẩn hàng hiệu xuyên suốt toàn bộ danh mục phát triển. Hệ tiêu chuẩn này bao quát trọn vòng đời dự án, từ vị trí, quy hoạch tổng thể, thiết kế, chất lượng hoàn thiện, tiêu chuẩn bàn giao đến dịch vụ vận hành và khả năng duy trì giá trị dài hạn.

Khi được hỏi về yếu tố cốt lõi đang trở thành “chuẩn đo” mới cho bất động sản cao cấp trong chu kỳ chọn lọc, bà Thi Anh Đào nhấn mạnh: “Chất lượng hàng hiệu trong bất động sản không thể chỉ được thể hiện bằng tên gọi hay logo. Đó phải là một bộ tiêu chuẩn nhất quán, đi từ thiết kế, xây dựng, bàn giao đến vận hành, dịch vụ và các hoạt động cộng đồng sau bàn giao. Khi những tiêu chuẩn đó được duy trì trong thực tế, thương hiệu mới thực sự có ý nghĩa với người dùng, vì họ hiểu rõ sản phẩm đó mang lại cho mình điều gì trong đời sống hàng ngày và trong giá trị tài sản dài hạn”.

Khách hàng hài lòng khi nhận bàn giao căn hộ LUMIÈRE Evergreen. Ảnh: MH

Điểm khác biệt của chiến lược này nằm ở chỗ “hàng hiệu” không còn được hiểu như một lớp nhận diện bên ngoài, mà được đánh giá qua các tiêu chuẩn chất lượng có thể kiểm chứng bằng trải nghiệm sống mỗi ngày. Đối với các dự án hợp tác với thương hiệu quốc tế, những tiêu chuẩn toàn cầu được hiện thực hóa ở cấp độ cao nhất, từ thiết kế, vận hành đến trải nghiệm dịch vụ. Cùng lúc đó, ở các dòng sản phẩm như LUMIÈRE Series hay Masteri Collection, hệ giá trị ấy tiếp tục được tinh chỉnh linh hoạt theo từng nhóm khách hàng nhưng vẫn giữ tinh thần nhất quán về chất lượng sống và triết lý phát triển.

Song song với việc bàn giao và vận hành các dự án, Masterise Homes cũng vừa giới thiệu ra thị trường 2 dự án mới Hanoi Seasons Garden (thuộc dòng LUMIÈRE series) và One Central Saigon (thuộc dòng Hàng hiệu quốc tế). Ảnh: MH

“Về lâu dài, giá trị của một khu dân cư không chỉ đến từ vị trí hay phần cứng đô thị, mà còn đến từ con người sống trong đó, từ văn hóa cộng đồng được hình thành và gìn giữ theo thời gian. Vì vậy, phát triển bất động sản trong chu kỳ mới không chỉ là tạo ra sản phẩm, mà còn là kiến tạo một hệ sinh thái sống đủ hấp dẫn để khách hàng cảm thấy việc lựa chọn một không gian sống mới là xứng đáng”, bà Đào chia sẻ thêm.

Tiên phong thiết lập vai trò “nhà định chuẩn”

Một câu hỏi được đặt ra tại phiên thảo luận: trong chu kỳ mới, ai sẽ dẫn dắt thị trường và bằng cách nào? Với Masterise Homes, câu trả lời không nằm ở tốc độ mở rộng danh mục, mà ở năng lực xây dựng niềm tin dài hạn bằng chất lượng được hiện thực hóa nhất quán.

Từ góc nhìn của bà Thi Anh Đào, bên cạnh việc tạo ra sản phẩm tốt hơn, các nhà phát triển tiên phong còn góp phần định hình hệ quy chiếu để thị trường đánh giá giá trị thật của bất động sản. Khi pháp lý và dòng vốn đang dần hoàn thiện, những chuẩn mực được xây dựng hôm nay sẽ có khả năng quyết định vị thế dẫn dắt trong 3 đến 5 năm tới.

Hai dự án LUMIÈRE Orient Pearl và Masteri Era Landmark được vinh danh tại tại Asia Pacific Property Awards 2026. Ảnh: APPA

Góc nhìn này tiếp tục được củng cố khi Masterise Homes hai lần được vinh danh tại Asia Pacific Property Awards vào năm 2025 và 2026, chứng minh cho năng lực phát triển sản phẩm theo các tiêu chí khắt khe của khu vực. Việc nhiều dự án liên tiếp đạt giải cũng cho thấy một hệ tiêu chuẩn được duy trì nhất quán trên toàn bộ danh mục phát triển.

Mới đây, truyền thông quốc tế International Business Times cũng nhắc đến Masterise Homes như một đơn vị “định chuẩn” trên bản đồ bất động sản khu vực. Sự ghi nhận từ bên ngoài, cộng với chiến lược nhất quán từ bên trong đang tạo ra một vị thế mà theo bà Đào, “rất khó để sao chép nếu không xuất phát từ một hệ giá trị thực sự”.

Trong một thị trường đang tìm kiếm những chuẩn mực mới cho giai đoạn phục hồi, chiến lược của Masterise Homes cho thấy cách một doanh nghiệp có thể đi qua vùng nhiễu động bằng năng lực duy trì một hệ tiêu chuẩn đủ rõ, đủ nhất quán và đủ bền vững để khách hàng có thể kiểm chứng qua chất lượng sống, vận hành và giá trị tài sản theo thời gian.

Cách tiếp cận ấy phản ánh một sự dịch chuyển lớn trong bất động sản Việt Nam: từ cạnh tranh bằng sản phẩm sang cạnh tranh bằng hệ tiêu chuẩn sống. Khi khách hàng bắt đầu nhìn nhà phát triển qua trải nghiệm thực tế, chất lượng vận hành và khả năng duy trì giá trị theo thời gian, chiến lược định chuẩn trở thành lợi thế dài hạn, tạo nên khoảng cách khác biệt trong chu kỳ mới.