TP.HCM không xây mới chung cư cao tầng khu trung tâm: Đột phá hạ tầng đô thị 16/05/2026 06:10

(PLO)- Dừng xây thêm chung cư cao tầng ở khu trung tâm là chủ trương lớn, giúp giảm tải hạ tầng, giải quyết kẹt xe, ngập nước và tăng cường không gian xanh cho TP.HCM.

Việc nhồi nhét quá nhiều cao ốc trong khu trung tâm để lại nhiều hệ lụy nặng nề về hạ tầng. Do đó, quyết định ưu tiên quỹ đất trung tâm làm công viên, mảng xanh của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang không chỉ gỡ nút thắt quá tải mà còn đóng vai trò thúc đẩy dòng vốn dịch chuyển mạnh ra các đô thị vệ tinh.

Dòng vốn chảy mạnh về vùng ven

Chỉ đạo kiên quyết không cho chung cư cao tầng mọc thêm tại khu vực trung tâm và nơi đông dân cư của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang sẽ giúp thị trường bất động sản dịch chuyển mạnh mẽ.

Trước đó, khi quỹ đất nội thành ngày càng chật hẹp, dòng vốn hàng chục ngàn tỉ đồng đã dần hướng về các đô thị vệ tinh, bám sát các trục hạ tầng trọng điểm.

Thực tế trên công trường cho thấy sự tấp nập chưa từng có dọc theo tuyến Quốc lộ 13, các nhà ga metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) và dọc các dự án Vành đai 3, Vành đai 4. Hàng loạt "ông lớn" như Masterise Homes, Gamuda Land, Đất Xanh, Phú Mỹ Hưng, Nam Long... đang dồn lực kiến tạo các đại đô thị.

Trả lại không gian xanh nội đô, tạo cú hích cho đô thị vệ tinh TP.HCM. Ảnh: QH

Nổi bật tại khu vực Bình Dương cũ giáp ranh TP.HCM, Tập đoàn Bcons tung ra dự án Bcons City với quy mô hơn 5.000 căn hộ nằm liền kề Đại lộ Phạm Văn Đồng. Dọc Quốc lộ 13, các dự án tầm cỡ như Sycamore hay The Emerald River Park cũng đang thi công rầm rộ, thu hút lượng lớn khách hàng quan tâm.

Tại buổi tiếp xúc cử tri vào chiều 11-5 của tổ đại biểu Quốc hội số 6 sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh TP sẽ không cho chung cư cao tầng mọc thêm tại khu vực trung tâm và nơi đông dân cư. Những khu đất lớn ở trung tâm TP sẽ được ưu tiên làm công viên, không gian công cộng phục vụ cộng đồng.

Đại diện một doanh nghiệp đang phát triển dự án quy mô lớn tại khu vực Vành đai 3 nhận định định, hướng hạn chế chung cư cao tầng khu trung tâm là bước lùi cần thiết của nội đô nhưng lại là bước tiến lớn cho toàn vùng.

"Quỹ đất rộng ven các tuyến metro và đường vành đai giúp chúng tôi có cơ hội thiết kế những không gian sống đồng bộ với đầy đủ trường học, bệnh viện, công viên... đáp ứng nhu cầu thực của cư dân thay vì chỉ bán những khối bê tông đắt đỏ mà thiếu thốn tiện ích" - đại diện doanh nghiệp này chia sẻ.

Đồng tình với diễn biến này, Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền, chuyên gia kinh tế nhận định khi nguồn cung nội thành khan hiếm, đô thị vệ tinh sẽ là sân chơi chính. Dòng vốn đầu tư và nhu cầu ở thực đang bám sát hạ tầng liên kết vùng. Người dân cũng bắt đầu thay đổi thói quen, sẵn sàng rời xa lõi đô thị ngột ngạt để chọn nơi có quy hoạch bài bản, tiệm cận metro và cao tốc.

TP.HCM hạn chế chung cư cao tầng khu trung tâm, dòng vốn chảy mạnh về vùng ven. Ảnh: HOÀNG GIANG

Kiến tạo giá trị sống nhân văn

Sự chuyển dịch này không chỉ tạo luồng sinh khí mới cho vùng ven mà còn nhận được sự tán thành từ người dân nội đô. Ông Trần Danh Lâm, một cư dân lâu năm tại TP.HCM cho biết nhiều năm qua, người dân đã quá mệt mỏi với cảnh kẹt xe, khói bụi. Cao ốc chung cư mọc lên san sát che khuất tầm nhìn, trong khi công viên, mảng xanh còn hạn chế.

"Chủ trương giữ đất vàng làm công viên thực sự là một quyết định nhân văn, trả lại quyền được hít thở không khí trong lành cho cộng đồng" - ông Lâm chia sẻ

Phân tích sâu sắc về khía cạnh quản trị đô thị, Tiến sĩ Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, nhìn nhận định hướng này thể hiện tư duy phát triển theo chiều sâu.

Theo TS Lý, các thành phố phát triển trên thế giới đều xem không gian xanh là “hạ tầng của hạnh phúc”. Một thành phố hiện đại không chỉ được đo bằng số tòa nhà cao tầng mà bằng chất lượng sống, khả năng giữ chân nhân tài và tạo ra bản sắc.

Dòng vốn đầu tư và nhu cầu ở thực đang bám sát hạ tầng liên kết vùng. Ảnh minh họa: QH

Để chủ trương này đi vào thực tiễn bền vững, TS Lý đề xuất bốn trọng tâm cốt lõi. Thứ nhất, TP cần kiên quyết giữ kỷ luật quy hoạch, bảo vệ quỹ đất công cộng đến cùng. Thứ hai, phải phát triển mạnh các đô thị vệ tinh và hệ thống giao thông công cộng để người dân giãn ra một cách tự nhiên. Thứ ba, cần có cơ chế hài hòa lợi ích, khuyến khích doanh nghiệp phát triển không gian xanh. Cuối cùng, phải xem công viên là “tài sản kinh tế mềm” giúp gia tăng giá trị bất động sản xung quanh và nâng cao sức hút đầu tư lâu dài.

Cùng chung quan điểm, bà Đặng Thị Hương Giang, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn KLC Group, khẳng định định hướng hạn chế chung cư trong trung tâm là một quyết định mang tầm nhìn dài hạn, lấy con người làm trung tâm. Một TP đáng sống phải được đánh giá qua sức khỏe tinh thần và mức độ hạnh phúc của người dân. Việc giữ lại các “khoảng thở” cho đô thị là yêu cầu cực kỳ cấp thiết.

"Đây là lúc doanh nghiệp cần thay đổi tư duy cốt lõi, chuyển từ việc 'khai thác đất' sang "kiến tạo giá trị sống". Doanh nghiệp cần đồng hành cùng chính quyền xây dựng công trình xanh, quảng trường và không gian sinh hoạt chung. Khi đó, TP.HCM sẽ tái định hình, không chỉ là trung tâm kinh tế năng động mà còn là đô thị nhân văn, có sức hút mãnh liệt với các nhà đầu tư quốc tế và thế hệ trẻ" - bà Giang nhấn mạnh.

TP.HCM định hướng hạn chế chung cư trong trung tâm là một quyết định mang tầm nhìn dài hạn, lấy con người làm trung tâm. Ảnh minh họa: QH

Nhường không gian trung tâm cho mảng xanh và lan tỏa sức sống ra các trục giao thông vùng ven chính là bước chuyển mình. Sự đồng thuận từ chính quyền, doanh nghiệp đến người dân sẽ kiến tạo nên vị thế một đô thị đáng sống, thịnh vượng và bền vững.