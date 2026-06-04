Cần Thơ thúc tiến độ nhà ở xã hội, nhiều dự án dự kiến khởi công dịp 2-9 04/06/2026 17:48

(PLO)- TP Cần Thơ đặt mục tiêu hoàn thành hơn 4.100 căn nhà ở xã hội năm 2026, đồng thời thúc tiến độ, hướng tới khởi công loạt dự án lớn vào dịp 2-9.

Chiều 4-6, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành về tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội theo Nghị quyết 201/2025/QH15 và nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024/QH15.

Mục tiêu hơn 4.100 căn trong năm 2026

Theo Sở Xây dựng, năm 2026 thành phố phấn đấu hoàn thành 3.344 căn nhà ở xã hội, gồm 1.024 căn chuyển tiếp từ năm 2025 và 2.320 căn dự kiến khởi công, hoàn thành trong năm.

Ngoài ra, dự kiến hoàn thành 784 căn nhà ở cho lực lượng công an, nâng tổng số nhà ở xã hội và nhà ở lực lượng vũ trang trong năm 2026 lên khoảng 4.128 căn.

Hiện TP Cần Thơ đang triển khai tổng cộng 14.647 căn nhà ở xã hội. Trong đó, nhóm dự án đang triển khai có quy mô 7.377 căn.

Một số dự án đã hoàn thành như chung cư nhà ở xã hội Nam Long - Hồng Phát (187 căn), chung cư nhà ở xã hội An Phú Cần Thơ (100 căn), chung cư nhà ở xã hội 1 - An Phú Ecocity (176 căn), chung cư nhà ở xã hội Gia Phúc (430 căn), nhà ở cán bộ công nhân Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (128 căn).

Lãnh đạo sở ngành báo cáo về tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội và thương mại

Ở nhóm đang triển khai, nhiều dự án quy mô lớn đang được đẩy nhanh tiến độ như khu nhà ở xã hội Thiên Lộc (672 căn), chung cư nhà ở xã hội Nam Long 2 (1.601 căn), chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan 5C (1.036 căn).

Trong đó, dự án Hồng Loan 5C dự kiến hoàn thành 420 căn trong năm 2026; chung cư nhà ở xã hội 2 - An Phú Ecocity dự kiến hoàn thành 304 căn.

Nguồn cung lớn từ quỹ đất công

Đáng chú ý, nhóm dự án đã công bố thông tin mời gọi đầu tư theo cơ chế đặc thù trên quỹ đất công có quy mô 3.580 căn gồm các dự án tại Ninh Kiều (200 căn), Thốt Nốt (960 căn), Vĩnh Trinh (420 căn) và Cái Răng (2.000 căn).

Đây là nguồn cung lớn trong giai đoạn tới. Thành phố đang đẩy nhanh thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, phấn đấu khởi công các dự án này vào dịp 2-9-2026.

Ngoài ra, có 3.055 căn do nhà đầu tư đề xuất trên quỹ đất doanh nghiệp và 1.230 căn thuộc quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại.

Theo Sở Xây dựng, quỹ đất 20% là nguồn quan trọng để phát triển nhà ở xã hội. Nhiều khu đất đã giải phóng mặt bằng, có hạ tầng cơ bản hoàn chỉnh. Tuy nhiên, các dự án này hiện chưa thể triển khai do vướng thủ tục đất đai, rà soát pháp lý hoặc liên quan kiểm tra, xử lý. Khả năng khởi công và hoàn thành trong năm 2026 chỉ khoảng 200 căn.

Dự án nhà ở xã hội Hồng Loan 5C (Cần Thơ) đang thi công block còn lại

Thành phố đã rà soát 13 vị trí, thống nhất 12 vị trí phát triển nhà ở xã hội; đồng thời đề xuất loại bỏ 5 vị trí với khoảng 2.600 căn do không còn phù hợp, bổ sung 5 vị trí khác quy mô khoảng 1.600 căn để thay thế.

Một số khó khăn vẫn tồn tại như chậm giải phóng mặt bằng, lấn chiếm đất công, thiếu hạ tầng kết nối hoặc phải điều chỉnh mục tiêu sử dụng đất.

Nhà ở thương mại theo thí điểm: Nhiều dự án chậm triển khai

Đối với nhà ở thương mại thí điểm, TP Cần Thơ có 26 dự án trong danh mục, trong đó 19 dự án thuộc địa bàn sau sáp nhập.

Tuy nhiên, tiến độ còn chậm, hiện chỉ có 7 dự án đã nộp hồ sơ hoặc đang được xem xét; còn 19 dự án chưa nộp hồ sơ, chủ yếu do nhà đầu tư đang thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất.

Đến nay, thành phố mới chấp thuận chủ trương đầu tư một dự án là Tổ hợp thương mại - căn hộ cao cấp Thiên Quân Center. Nhiều dự án khác phải tạm dừng do chưa hoàn tất thủ tục đất đai, chưa phù hợp quy hoạch hoặc chưa đảm bảo năng lực tài chính.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan tập trung hỗ trợ nhà đầu tư hoàn tất thủ tục, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; việc hướng dẫn phải thống nhất, tránh tình trạng nhà đầu tư đi lại nhiều nơi.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa

Đối với nhà ở xã hội, Sở Xây dựng được giao theo dõi sát tiến độ, làm việc trực tiếp với nhà đầu tư, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026; đồng thời rà soát, phân loại các dự án chậm triển khai để xác định nguyên nhân, khả năng tiếp tục thực hiện.

Với các dự án nhà ở thương mại đã xác định vị trí đất nhưng chưa nộp hồ sơ, Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc, yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương triển khai.

Lãnh đạo thành phố cũng giao hai sở rà soát, đăng ký danh mục các dự án đủ điều kiện khởi công, khánh thành vào dịp 19-8 và 2-9 tới.

Định kỳ hằng quý, các đơn vị phải báo cáo tiến độ, phân nhóm dự án theo tình trạng triển khai để kịp thời có giải pháp tháo gỡ phù hợp.