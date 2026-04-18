Cần Thơ công bố 4 dự án chung cư NOXH với quy mô hơn 3.500 căn 18/04/2026 13:14

(PLO)- UBND TP Cần Thơ công bố thông tin 4 dự án đầu tư xây dựng chung cư nhà ở xã hội tại Ninh Kiều, Cái Răng, Thốt Nốt, Vĩnh Trinh với quy mô hơn 3.500 căn, tổng mức đầu tư tạm tính là 4.790 tỉ.

UBND TP Cần Thơ vừa có quyết định về việc công bố thông tin dự án được xác định đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (NOXH) trên địa bàn TP (đợt 1).

Một dự án chung cư nhà ở xã hội ở Cần Thơ. Ảnh: CTV

Theo đó, TP Cần Thơ công bố thông tin 4 dự án được xác định đầu tư xây dựng NOXH trên địa bàn để các nhà đầu tư nghiên cứu, đăng ký tham gia thực hiện dự án NOXH theo quy định pháp luật.

Cụ thể, dự án thứ nhất dự kiến tên là Đầu tư xây dựng NOXH phường Thốt Nốt. Vị trí khu đất tại Khu tái định cư phường Thốt Nốt (trước đây là phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt).

Tổng khu đất có diện tích 11.846m, bao gồm ba ô đất, mỗi ô có diện tích từ hơn 2.000 m2 đến hơn 6.000 m2. Dự án không giới hạn số lượng căn hộ nhưng đảm bảo tối thiểu khoảng 960 căn hộ NOXH dạng chung cư.

Tổng vốn đầu tư dự án (tạm tính) khoảng 1.210 tỉ đồng cho công trình nhà chung cư trung bình 16 tầng, có 1 tầng hầm.

Dự án thứ hai có tên dự kiến Đầu tư xây dựng NOXH xã Vĩnh Trinh - Giai đoạn 1. Vị trí khu đất là ô đất OCN-01, diện tích 11.748 m2, thuộc Khu tái định cư và dân cư nông thôn xã Vĩnh Trinh (trước đây là xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh).

Dự án này không giới hạn số lượng căn hộ nhưng đảm bảo tối thiểu khoảng 420 căn hộ NOXH dạng chung cư. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 290 tỉ đồng cho công trình nhà chung cư trung bình 5 tầng, không có tầng hầm.

Dự án thứ ba dự kiến tên là Đầu tư xây dựng NOXH phường Ninh Kiều. Vị trí khu đất là khu đất do Nhà nước quản lý, diện tích hơn 2.505 m2, tại địa chỉ số 21B, đường Mậu Thân, phường Ninh Kiều (trước đây là phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều).

Dự án này cũng không giới hạn số lượng căn hộ nhưng đảm bảo tối thiểu khoảng 200 căn hộ NOXH dạng chung cư. Tổng vốn đầu tư (tạm tính) khoảng 140 tỉ đồng cho công trình nhà chung cư trung bình 9 tầng, không có tầng hầm.

Dự án thứ 4 có tên dự kiến là Đầu tư xây dựng NOXH phường Cái Răng. Vị trí khu đất là khu đất “Bãi công trường 6”, do Nhà nước quản lý, thuộc thửa đất số 2067, tờ bản đồ số 01, phường Cái Răng, (trước đây là phường Thường Thạnh, quận Cái Răng).

Tổng khu đất có diện tích 73.986,6 m2 (trong đó có 20.085 m2 diện tích đất chưa nhận tiền bồi thường và 3.233,8 m2 diện tích đất thuộc hành lang an toàn lưới điện). Dự án này cũng không giới hạn số lượng căn hộ nhưng đảm bảo tối thiểu khoảng 2.000 căn hộ NOXH dạng chung cư.

Tổng vốn đầu tư dự án (tạm tính) là 3.150 tỉ đồng, trong đó khoảng 3.087 tỉ đồng xây dựng công trình nhà chung cư trung bình 9 tầng, không có tầng hầm; Khoảng 63 tỉ đồng là chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Các dự án nêu trên đều có tiêu chuẩn về căn hộ thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. Quy mô dân số trung bình 3 người/căn hộ.

Tổng thời gian thực hiện mỗi dự án là 48 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền giao đất để thực hiện dự án nhưng không vượt quá ngày 31-5-2030.