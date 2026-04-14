Cần Thơ thông tin về tháo gỡ khó khăn cho 107 dự án ngoài ngân sách 14/04/2026 13:18

(PLO)- Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Cần Thơ, trong 107 dự án này có 25 dự án đã tháo gỡ khó khăn và tiếp tục thực hiện, 12 dự án thu hồi chủ trương đầu tư…

Ngày 14-4, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp cơ quan báo, đài quý I-2026. Theo đó, phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM đã nêu câu hỏi đối với UBND TP về tình hình tháo gỡ các dự án tồn đọng tại địa phương…

Ông Võ Nhựt Quang, Phó Giám đốc Sở Tài chính thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Võ Nhựt Quang, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết, sau sáp nhập 3 địa phương, toàn TP Cần Thơ có 107 dự án đầu tư ngoài ngân sách có khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ. Trong đó đã thực hiện tháo gỡ khó khăn vướng mắc và tiếp tục thực hiện có 25 dự án, thu hồi chủ trương đầu tư là 12 dự án, đang tổ chức thực hiện 70 dự án.

Trong số 70 dự án này, UBND TP đã có báo cáo đề xuất Bộ Tài chính tổng hợp, trình Chính phủ xem xét áp dụng cơ chế chính sách đặc thù theo Nghị quyết 170 của Quốc hội 6 dự án, còn 14 dự án đang rà soát.

Có 50/70 dự án liên quan đến việc nhà đầu tư chậm triển khai thực hiện, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Về việc này, UBND TP đã chỉ đạo Sở Tài chính và các sở ngành có liên quan tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ cho nhà đầu tư để đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.

Theo ông Quang, có 3 tiêu chí để dự án được áp dụng Nghị quyết 170 của Quốc hội. Cụ thể là dự án giao đất không thông qua đấu thầu, đấu giá; đã được thanh tra, kiểm tra và đã có kết luận; phù hợp với các quy hoạch có liên quan để tiếp tục triển khai thực hiện.

“Hiện nay Bộ Tài chính đang dự thảo tham mưu cho Chính phủ ban hành một nghị quyết mở rộng đối tượng thực hiện, đang lấy ý kiến bộ ngành, khi có quy định chính thức Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND TP triển khai thực hiện theo quy định” – ông Quang cho hay.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP kết luận cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Trong phần kết luận buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa cũng nói thêm về dự án tồn đọng. Theo đó, ông cho biết, TP đề xuất 20 dự án được thực hiện thí điểm theo Nghị quyết 170 của Quốc hội, nhưng đối chiếu Nghị quyết 170 thì TP có 6 dự án được đề xuất với Chính phủ đưa vào trong nghị quyết để thực hiện thí điểm, còn lại 14 dự án Bộ Tài chính cũng có văn bản báo cáo Chính phủ, kiến nghị Quốc hội sẽ mở rộng thêm các đối tượng, tiêu chí.

Theo ông Hòa, Nghị quyết 170 giải quyết thí điểm các dự án tồn đọng chỉ có 4 đơn vị, trong khi 34 đơn vị, thì mỗi địa phương có một vi phạm trong việc lựa chọn nhà đầu tư theo kết luận của thanh tra hoặc kiểm toán hoặc có bản án của tòa án, mỗi dự án có một đặc điểm khác nhau. Tới đây nếu được thông qua (việc mở rộng đối tượng, tiêu chí của Nghị quyết 170) sẽ giải quyết 20 dự án tồn đọng của TP thuộc thẩm quyền xin ý kiến Chính phủ.

“Đối với 50 dự án thuộc thẩm quyền của TP thì TP đang rà soát để chỉ đạo khẩn trương hoàn tất các thủ tục triển khai tiếp theo” – Phó Chủ tịch Cần Thơ cho hay.