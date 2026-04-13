Cần Thơ xúc tiến đầu tư 3 dự án du lịch, nghỉ dưỡng trọng điểm quy mô gần 6.000 ha 13/04/2026 18:08

(PLO)- Cần Thơ đang xúc tiến kêu gọi đầu tư 3 dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Mekong city, Khu du lịch sinh thái tại khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và khu đô thị nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ Tân Phước Hưng.

Chiều 13-4, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa họp Tổ công tác chỉ đạo xúc tiến đầu tư các dự án trọng điểm của TP từ nguồn vốn ngoài ngân sách.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa chủ trì cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, có ba dự án TP đang xúc tiến kêu gọi đầu tư gồm Khu đô thị nghỉ dưỡng Mekong city, Khu du lịch sinh thái tại khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và sân golf Phụng Hiệp.

Tại cuộc họp, Sở Tài chính báo cáo các nội dung liên quan đến ba dự án và kiến nghị các nội dung liên quan để Tổ công tác cho ý kiến.

Dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Mekong city đến nay đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch phân khu 1/2000, được HĐND TP thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu đối với dự án có sử dụng đất.

Dự án này có tổng diện tích khoảng 2.945 ha tại các xã Châu Thành, Phú Hữu, Đông Phước, Thạnh Hòa. Dân số dự kiến 300.000 người. Quy mô phục vụ du lịch khoảng 10.000 lượt/ngày. Dự kiến tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án trong quý II-2026.

Dự án Khu du lịch sinh thái tại khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng hiện mới dừng ở việc lập hồ sơ chuyển loại rừng.

Dự án này có diện tích 2.800 ha tại các xã Phương Bình, Hiệp Hưng. Dự kiến tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trong quý II-2026

Dự án sân golf Phụng Hiệp mới được bổ sung thêm vào danh mục kêu gọi đầu tư với tên là dự án khu đô thị thương mại sân golf Phụng Hiệp. Diện tích dự án khoảng 220 ha, với quy mô dân số khoảng 22.400 người, đặt tại xã Tân Phước Hưng.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa đề nghị đối với dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Mekong city giao Sở Xây dựng là cơ quan đề xuất dự án để chấp thuận chủ trương đầu tư. Do có nhiều vấn đề pháp lý nên thống nhất thời gian trình của sở này là ngày 15-4-2026.

Đối với dự án khu du lịch sinh thái tại khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, ông Hòa đánh giá tiến độ chậm so với yêu cầu đặt ra nên yêu cầu khẩn trương hơn nữa.

Dự án sân golf Phụng Hiệp mới đề xuất bổ sung, đề xuất điều chỉnh tên dự án thành khu đô thị nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ Tân Phước Hưng/Phụng Hiệp, đưa vào danh mục lựa chọn nhà đầu tư năm 2026.

Theo Phó Chủ tịch TP Cần Thơ, 3 dự án này lúc chưa sáp nhập ba tỉnh thì tỉnh Hậu Giang cũ đã có kế hoạch cụ thể thời gian hoàn thành. Sau khi thực hiện sáp nhập, một số luật điều chỉnh nên phải làm quy trình lại, phê duyệt lại quy hoạch phân khu…

Ông Hòa đề nghị sau cuộc họp này, Sở Tài chính hoàn chỉnh báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, trong đó có nêu rõ đề xuất. Sở NN&MT rà soát các quy định về đất đai. Dự án tại xã Tân Phước Hưng đề nghị làm quy hoạch phân khu song song với quy hoạch chung của TP để kịp kêu gọi đầu tư trong năm 2026.