Bắt tạm giam tài xế vụ cháy ô tô tại cây xăng Đà Nẵng làm 2 người chết 04/05/2026 10:49

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế trong vụ ô tô bốc cháy làm hai người tử vong, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý chủ phương tiện.

Ngày 4-5, Công an TP Đà Nẵng cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi, ngụ xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam tài xế vụ ô tô bốc cháy ở cây xăng. Ảnh: CA

Ngoài ra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu để xử lý đối với Nguyễn Quốc Vin (32 tuổi, ngụ xã Thăng Điền) là chủ phương tiện liên quan.

Trước đó, khoảng 15 giờ 25 phút ngày 1-5, tại cây xăng ở thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng, xảy ra vụ cháy xe ô tô đặc biệt nghiêm trọng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ việc theo quy định.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Quốc Vin làm nghề kinh doanh cho thuê xe điện trẻ em, đã thu mua, sửa chữa và sạc nhiều pin, ắc quy để sử dụng.

Khoảng 14 giờ ngày 1-5, Vin nhờ An lái ô tô biển số 92A-265.04 chở theo T.H.T. (17 tuổi), D.A.K. (16 tuổi) cùng số pin, ắc quy đã sạc đầy từ tiệm tại thôn Tú Nghĩa đến kho tại phường An Thắng.

Trên ô tô chở nhiều pin điện đã sạc đầy. Ảnh: CTV

Đến khoảng 15 giờ 20 phút, khi xe dừng tại trụ bơm xăng để tiếp nhiên liệu, An vẫn để xe nổ máy và rời khỏi xe. Trong lúc nhân viên cây xăng chuẩn bị bơm xăng, phần cốp phía sau xe bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội.

Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt. Lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân đã tử vong trong xe.

Quá trình điều tra, công an xác định số pin, ắc quy được vận chuyển với số lượng lớn, đã sạc đầy nhưng không bảo đảm an toàn, dẫn đến nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao.