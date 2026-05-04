Nam thanh niên tử vong sau khi rơi từ lầu cao 04/05/2026 10:31

(PLO)- Một nam thanh niên 22 tuổi vừa được phát hiện tử vong sau khi rơi từ tầng cao của tòa nhà trên địa bàn phường Phú Thạnh, TP.HCM.

Ngày 5-4, các cơ quan chức năng phường Phú Thạnh, TP.HCM lập hồ sơ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một nam thanh niên tử vong sau khi rơi từ lầu cao xuống đất, xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, tại địa chỉ số 3D đường Nguyễn Văn Yến, phường Phú Thạnh, người dân khu vực bất ngờ nghe thấy tiếng động mạnh. Khi đến kiểm tra, người dân phát hiện một nam thanh niên nằm bất động trên mặt đất và đã tử vong.

Cơ quan chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra. Ảnh: H.TÂM

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Phú Thạnh đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, thực hiện các công tác khám nghiệm. Danh tính nạn nhân được xác định là NMTR, 22 tuổi, quê tại Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Đến gần 10 giờ cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường bước đầu, thi thể anh NMTR đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.