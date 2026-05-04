Giông lốc đánh chìm tàu cá gần cảng Mỹ Thuỷ 04/05/2026 10:29

(PLO)- Rất may mắn, hai ngư dân đã bơi vào bờ an toàn sau khi tàu cá bị đánh chìm.

Ngày 4-5, Đồn Biên phòng Hải An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thông tin, vừa hỗ trợ ngư dân sau khi một tàu cá bị giông lốc đánh chìm trên biển.

Tàu cá bị giông lốc đánh chìm. Ảnh: BP

Trước đó, vào lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá QT-22097-TS của ông Võ Xuân Hoài (49 tuổi, xã Cửa Việt) đang khai thác hải sản trên khu vực biển, cách cảng Mỹ Thủy 0,5 hải lý thì bị giông lốc đánh chìm; trên tàu có hai thuyền viên gồm ông Võ Xuân Hoài và ông Nguyễn Văn Tha đề nghị giúp đỡ.

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Hải An đã phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng thông báo cho các tổ tự quản, tàu thuyền đang đánh bắt ở gần đó để tìm kiếm, hỗ trợ.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng người dân hỗ trợ thu gom tài sản cho ngư dân. Ảnh: MT

Đồng thời triển khai lực lượng gồm 15 đồng chí cùng phương tiện, trang bị để giúp đỡ, ứng cứu.

Đến 7 giờ, hai thuyền viên trên đã bơi được vào bờ an toàn, sức khoẻ ổn định. Các lực lượng tham gia hỗ trợ gia đình, tổ chức thu gom tài sản bị trôi dạt.

Hiện một tàu kéo đang thi công cảng Mỹ Thủy được huy động lai dắt tàu QT-22097-TS vào bờ để sửa chữa.