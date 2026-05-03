1 người tử vong sau tai nạn trên cao tốc Vũng Áng - Bùng 03/05/2026 11:57

(PLO)- Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng một nạn nhân đã tử vong.

Ngày 3-5, Công an xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ việc tai nạn giao thông trên cao tốc Vũng Áng – Bùng khiến một người tử vong.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: MT.

Theo đó, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km 615+900 trên đường cao tốc Vũng Áng – Bùng thuộc địa phận xã Bắc Trạch xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô.

Xe ô tô tải biển số 35H-011...do anh N.Đ.L (31 tuổi, trú tại xã Lai Thành, tỉnh Ninh Bình) điều khiển cùng anh N.V.L (28 tuổi, phụ xe) di chuyển theo hướng Nam – Bắc đã va chạm với xe đầu kéo BKS 74H-042... kéo theo rơ moóc 73RM-004... do anh B.V.Đ (37 tuổi, trú tại xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị) điều khiển chạy phía trước cùng chiều.

Ô tô tải BKS 35H-011... bị biến dạng sau va chạm. Ảnh: MT.

Sau va chạm, anh N.V.L bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình nhưng sau đó đã tử vong. Hai phương tiện liên quan bị hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.