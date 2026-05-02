Tài xế xe dán chữ 'Song Hỷ' vi phạm nồng độ cồn kịch khung, tổng mức phạt 42 triệu 02/05/2026 10:37

(PLO)- CSGT đã kịp thời phát hiện và xử lý người đàn ông vi phạm nồng độ cồn chạy xe nhanh như "xé gió" trong đoạn đường đông dân cư.

Khoảng 3 giờ sáng hôm nay (2-5), một người đàn ông chạy ô tô phía trước dán chữ "Song Hỷ" vượt quá tốc độ cho phép trong khu vực đông dân cư trên quốc lộ 1A (đoạn km 106+600, qua xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh), trong khi tốc độ tối đa chỉ cho phép 50 km/h.

Chiếc xe tài xế TDM điều khiển. Ảnh: CA

Phát hiện vụ việc, Đội CSGT đường bộ số 4 Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Tài xế là anh TDM (trú tại xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh) vi phạm nồng độ cồn là 0,426 mg/l khí thở (thuộc mức vi phạm cao nhất theo quy định). Anh M điều khiển xe ô tô con chạy quá tốc độ quy định 80 km/h trong khu vực đông dân cư.

Tốc độ đo được là 80km/giờ. Ảnh: CA

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh, với các hành vi vi phạm trên, tài bị áp dụng mức xử phạt đến 42 triệu đồng, trong đó 7 triệu đồng cho lỗi tốc độ và 35 triệu đồng cho lỗi nồng độ cồn. Đồng thời, anh M bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.

CSGT khuyến cáo người dân “Đã uống rượu bia - không lái xe” không chỉ là khẩu hiệu mà là nguyên tắc bắt buộc. Mọi hành vi chủ quan, coi thường pháp luật đều sẽ bị xử lý nghiêm minh, đồng thời phải trả giá bằng chính sự an toàn của bản thân và cộng đồng.