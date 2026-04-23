Nồng độ cồn kịch khung, tài xế không bằng lái gây tai nạn chết người 23/04/2026 14:28

(PLO)- Từng có tiền án về tội liên quan giao thông, bị cáo đã lái xe khi nồng độ cồn kịch khung, không bằng lái, gây tai nạn chết người.

Ngày 23-4, TAND khu vực 1 - TP Huế tuyên phạt Hồ Văn Hải (46 tuổi, ngụ phường Mỹ Thượng, TP Huế) ba năm hai tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị cáo Hồ Văn Hải tại tòa.

Bản án xác định: chiều 20-7-2025, sau khi uống rượu bia, Hải dù không có giấy phép lái xe vẫn điều khiển xe máy, chở theo ông Lê Hoàng Long (42 tuổi, ngụ phường Mỹ Thượng) lưu thông trên tỉnh lộ 10.

Đến khoảng 18 giờ 45 phút cùng ngày, Hải đang di chuyển đến km 16+600 thì bất ngờ điều khiển xe rẽ trái qua đường nhưng không quan sát, không bật tín hiệu xin đường.

Hành vi này đã dẫn đến va chạm với xe máy do anh Nguyễn Lọc (33 tuổi, ngụ thôn Thủy Điện, xã Phú Hồ) điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ông Lê Hoàng Long bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế nhưng đã tử vong sau đó; anh Nguyễn Lọc bị thương với tỉ lệ tổn thương cơ thể 57%; Hải cũng bị thương 16%.

Kết quả giám định cho thấy, tại thời điểm gây tai nạn, nồng độ cồn trong máu của Hồ Văn Hải ở mức 180,17 mg/100ml.

Dù không có giấy phép lái xe theo quy định, Hải vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, chuyển hướng đột ngột, vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn giao thông đường bộ.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Hải là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ tước đi sinh mạng của người khác mà còn gây mất trật tự, an toàn giao thông, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Trước đó, năm 2001, Hồ Văn Hải từng bị TAND tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là TAND TP Huế phạt ba năm tù cũng về tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.