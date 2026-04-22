Chủ Facebook 'Roth Hoa Ri' bị phạt 3 năm 6 tháng tù 22/04/2026 11:47

(PLO)- Bị cáo Thạch Thị Hoa Ri - chủ tài khoản Facebook “រដ្ឋ វ៉ារី” (phiên âm “Roth Hoa Ri”) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngày 22-4, TAND Khu vực 12 - Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thạch Thị Hoa Ri (55 tuổi) 3 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo cáo trạng, năm 2021, bị cáo Hoa Ri tạo lập, quản trị và sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tên “រដ្ឋ វ៉ារី” (phiên âm “Roth Hoa Ri”), thường xuyên đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, vu cáo chính quyền Việt Nam, xúc phạm uy tín của tổ chức, cơ quan Nhà nước.

Bị cáo Thạch Thị Hoa Ri tại phiên tòa. Ảnh: PHẠM HƠN

Bị cáo Hoa Ri còn đăng phát trực tiếp công khai 4 video clip; đăng tải, chia sẻ công khai 3 video clip, thu hút 19.200 lượt xem, nhiều lượt thích, bình luận và chia sẻ, xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Dù đã được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nhiều lần giáo dục, nhắc nhở nhưng bị cáo vẫn tiếp tục thực hiện hành vi.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội...