Ông Trần Đình Hoàng nhận quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng THADS TP.HCM

Chiều 2-6, Thi hành án dân sự (THADS TP.HCM) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về công tác cán bộ đối với hệ thống THADS TP.HCM.
Theo Quyết định số 1359/QĐ-BTP ngày 28-5-2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Trần Đình Hoàng, Chấp hành viên trung cấp, Trưởng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS 2 (Phòng Nghiệp vụ 2), được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng THADS TP.HCM.
Thời hạn giữ chức vụ phó trưởng THADS TP.HCM của ông Trần Đình Hoàng là 5 năm kể từ ngày 1-6-2026.
Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng THADS TP.HCM, chúc mừng ông Trần Đình Hoàng được Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cục Quản lý THADS tin tưởng bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng THADS TP.HCM. Đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trong bối cảnh hệ thống THADS Thành phố đang tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và tổ chức THA đối với khối lượng công việc ngày càng phức tạp.
Ông Nguyễn Văn Hòa đề nghị ông Trần Đình Hoàng tiếp tục phát huy kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết nội bộ; cùng tập thể lãnh đạo đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là công tác tổ chức thi hành các vụ việc trọng điểm, án kinh tế, tham nhũng...
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Trưởng THADS TP.HCM Trần Đình Hoàng gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, tin tưởng của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp, lãnh đạo Cục Quản lý THADS và tập thể lãnh đạo THADS TP.HCM.
Trên cương vị công tác mới, ông Trần Đình Hoàng cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm để cùng tập thể lãnh đạo đơn vị thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi hành án...
Quá trình công tác của ông Trần Đình Hoàng
Ông Trần Đình Hoàng là cán bộ trưởng thành từ thực tiễn công tác THADS TP.HCM với gần 30 năm gắn bó với ngành. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn, quản lý tại các đơn vị THADS trên địa bàn Thành phố.
Trong quá trình công tác, ông Trần Đình Hoàng được đánh giá là cán bộ có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm trong công việc và quyết liệt trong công tác tổ chức thi hành án.
Từ tháng 3-1998 đến tháng 11-2001: Chuyên viên, Đội THADS Huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Từ tháng 12-2001 đến tháng 5-2004: Chuyên viên, Phòng THADS TP.HCM (sau là Cục THADS TP.HCM).
Từ tháng 6-2004 đến tháng 5-2009: Chấp hành viên THADS quận 4, TP.HCM (sau là Chi cục THADS quận 4, TP.HCM).
Từ tháng 6-2009 đến tháng 5-2014: Chấp hành viên trung cấp/ Phó trưởng Phòng nghiệp vụ và tổ chức THADS, Cục THADS TP.HCM.
Từ tháng 6-2014 đến tháng 5-2018: Chấp hành viên trung cấp, Chi cục trưởng Chi cục THADS quận 8, TP.HCM.
Từ tháng 6-2018 đến 30-6-2025: Chấp hành viên trung cấp, Trưởng Phòng nghiệp vụ và tổ chức THADS 2, Cục THADS TP.HCM.
Từ 1-7-2025 đến 31-5-2026: Chấp hành viên trung cấp, Trưởng Phòng nghiệp vụ và tổ chức THADS 2, THADS TP.HCM.