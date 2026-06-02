Ông Trần Đình Hoàng nhận quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng THADS TP.HCM 02/06/2026 15:32

(PLO)- Trong quá trình công tác, ông Trần Đình Hoàng - tân Phó Trưởng THADS TP.HCM từng đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn, quản lý và được đánh giá là cán bộ có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu chuyên môn nghiệp vụ...

Chiều 2-6, Thi hành án dân sự (THADS TP.HCM) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về công tác cán bộ đối với hệ thống THADS TP.HCM.

Theo Quyết định số 1359/QĐ-BTP ngày 28-5-2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Trần Đình Hoàng, Chấp hành viên trung cấp, Trưởng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS 2 (Phòng Nghiệp vụ 2), được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng THADS TP.HCM.

Thời hạn giữ chức vụ phó trưởng THADS TP.HCM của ông Trần Đình Hoàng là 5 năm kể từ ngày 1-6-2026.

Lãnh đạo các đơn vị chụp ảnh tại hội nghị. Ảnh: THADS TP.HCM

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng THADS TP.HCM, chúc mừng ông Trần Đình Hoàng được Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cục Quản lý THADS tin tưởng bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng THADS TP.HCM. Đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trong bối cảnh hệ thống THADS Thành phố đang tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và tổ chức THA đối với khối lượng công việc ngày càng phức tạp.

Trưởng THADS TP.HCM Nguyễn Văn Hòa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THADS TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Hòa đề nghị ông Trần Đình Hoàng tiếp tục phát huy kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết nội bộ; cùng tập thể lãnh đạo đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là công tác tổ chức thi hành các vụ việc trọng điểm, án kinh tế, tham nhũng...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Trưởng THADS TP.HCM Trần Đình Hoàng gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, tin tưởng của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp, lãnh đạo Cục Quản lý THADS và tập thể lãnh đạo THADS TP.HCM.

Ông Trần Đình Hoàng - tân Phó Trưởng THADS TP.HCM. Ảnh: THADS TP.HCM

Trên cương vị công tác mới, ông Trần Đình Hoàng cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm để cùng tập thể lãnh đạo đơn vị thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi hành án...