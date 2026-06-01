Bước ra khỏi cổng trại, 218 người làm lại cuộc đời… 01/06/2026 09:42

(PLO)- Sau những tháng ngày cải tạo, 218 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Xuân Lộc được Chủ tịch nước đặc xá đã bước qua cánh cổng trại giam để trở về với gia đình.

Sáng 1-6, Trại giam Xuân Lộc (Bộ Công an) tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 218 phạm nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Ông Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao, cùng lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an dự.

Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Trần Hải Quân trao quyết định đặc xá cho phạm nhân. Ảnh: THÀNH ĐẠT



218 người được đặc xá

Theo Trại giam Xuân Lộc, hiện đơn vị đang quản lý hơn 6.100 phạm nhân. Qua quá trình rà soát, xét duyệt nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật, có 218 phạm nhân (170 nam và 48 nữ) đủ điều kiện được Chủ tịch nước quyết định đặc xá trong đợt năm 2026.

218 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Xuân Lộc được đặc xá năm 2026. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Đây là những người đã có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, tích cực lao động, học tập và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định.

Trước đó, Hội đồng xét đề nghị đặc xá của Trại giam Xuân Lộc đã xem xét 6.127 phạm nhân. Trong số này chỉ có 236 người đủ điều kiện đề nghị đặc xá và cuối cùng 218 người được Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá.

Đại tá Nguyễn Anh Dũng, Giám thị Trại giam Xuân Lộc, cho biết đặc xá là chính sách nhân đạo đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với những người phạm tội thực sự ăn năn hối cải, có quá trình cải tạo tiến bộ.

Đại tá Nguyễn Anh Dũng, Giám thị Trại giam Xuân Lộc, công bố danh sách phạm nhân được đặc xá. Ảnh: VÕ TÙNG

Những con số ấy cho thấy đặc xá không phải là sự dễ dãi hay khoan nhượng đơn thuần, mà là kết quả của cả một quá trình phấn đấu, sửa chữa lỗi lầm và chứng minh quyết tâm hoàn lương của mỗi phạm nhân.

Đặc biệt, đối với các trường hợp có nghĩa vụ dân sự, bồi thường thiệt hại, án phí và các nghĩa vụ tài chính khác, việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ này là một trong những điều kiện quan trọng để được xem xét đặc xá.

Theo Giám thị Trại giam Xuân Lộc, cánh cổng trại giam mở ra hôm nay không chỉ đánh dấu ngày trở về mà còn là sự khởi đầu của một hành trình mới, hành trình làm lại cuộc đời bằng nghị lực, sự chân thành và trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Ông cũng nhắn nhủ những người được đặc xá phải biết trân trọng giá trị của tự do, tránh xa những mối quan hệ tiêu cực từng dẫn mình đến sai lầm trước đây; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, chăm lo lao động, học nghề và ổn định cuộc sống sau khi trở về địa phương.

Ấm áp vòng tay đoàn tụ

Trong hội trường buổi lễ, nhiều phạm nhân hồi hộp chờ nghe đọc quyết định đặc xá của Chủ tịch nước.

Các phạm nhân hồi hợp chờ nghe đọc quyết định đặc xá. Ảnh: VÕ TÙNG

Trong số này, có người đã nhiều năm xa gia đình, có người lần đầu được nhìn thấy con trưởng thành qua những tấm ảnh người thân gửi vào. Cũng có những người được gia đình gom góp từng khoản tiền nhỏ để giúp họ thực hiện xong nghĩa vụ dân sự với mong muốn con em họ đủ điều kiện được trở về.

Đại diện VKSNDTC trao quyết định đặc xá cho phạm nhân. Ảnh: VÕ TÙNG

Và ở bên ngoài cánh cổng ấy, những người thân vẫn đang chờ.

Từ sáng sớm, trước cổng trại giam, chị T.N.A.T (31 tuổi, TP.HCM) liên tục nhìn về phía khu vực làm thủ tục công bố quyết định đặc xá. Bên cạnh chị là đứa con nhỏ mới 6 tuổi. Trên tay bé là một bó hoa được mẹ chuẩn bị từ tối hôm trước.

Cơ hội quý giá để làm lại cuộc đời Gia đình tôi biết tin anh được đặc xá trước khoảng một tháng nên ai cũng hồi hộp, mong chờ từng ngày. Những ngày cận kề lễ công bố quyết định đặc xá, cả nhà gần như đếm từng ngày để được đón anh trở về. Hôm nay, tôi cùng em trai và cháu lên trại đón anh. Ba mẹ tuổi đã cao, sức khỏe không cho phép đi xa nên đành ở nhà ngóng tin, chờ chúng tôi đưa anh về đoàn tụ. Gia đình chỉ mong anh xem đây là cơ hội quý giá để làm lại cuộc đời, sống lương thiện, chăm lo cho bản thân và người thân, tránh xa những người bạn xấu, không đi lại con đường sai lầm trước đây. Chị Uyên (Sóc Trăng) đón anh trai được đặc xá

"Con nhớ ba không" - chị T hỏi.

Đứa bé gật đầu rồi lí nhí: "Con nhớ. Hôm nay con được gặp ba phải không mẹ?".

Nghe con hỏi, người phụ nữ trẻ khẽ quay mặt đi. Gần bốn năm qua, chị vừa làm mẹ, vừa làm cha, một mình nuôi con trong những ngày chồng chấp hành án phạt tù.

Không riêng chị T, ở khu vực cổng Trại giam, trong dòng người đứng chờ có những mái đầu đã bạc, có những người anh em, họ hàng từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Tất cả đều chung một tâm trạng hồi hộp trước giây phút đoàn tụ.

Bởi với họ, cánh cổng trại giam sắp mở ra không chỉ để đưa những người từng lầm lỗi trở về nhà mà còn dẫn lối đưa họ bước đến một con đường mới - con đường hoàn lương.

Khi buổi lễ kết thúc, từng phạm nhân mang theo túi hành lý nhỏ bước ra khỏi khu vực giam giữ. Giữa đám đông, bé gái 6 tuổi bất ngờ reo lên khi nhìn thấy người đàn ông đang tiến về phía mình: "Ba về rồi!".

Tiếng gọi trẻ thơ khiến nhiều người có mặt không khỏi xúc động, người cha ôm chầm lấy con gái trong khi người mẹ đứng cạnh lặng lẽ lau nước mắt.

Nói nhanh với phóng viên, người đàn ông còn trẻ tuổi được đặc xá hôm nay cho biết “sau những năm tháng trả giá cho lỗi lầm, cuộc đoàn tụ hôm nay có lẽ là phần thưởng lớn nhất đối với tôi”.

Phía sau họ, cánh cổng Trại giam Xuân Lộc từ từ khép lại; nhưng phía trước, một cánh cửa khác vừa mở ra - cánh cửa của sự tha thứ, của niềm tin và của một cuộc đời mới.