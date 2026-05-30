Từ 1-7, trưởng thôn và nhóm hoạt động không chuyên trách được khoán quỹ phụ cấp hơn 20 triệu đồng/tháng 30/05/2026 14:09

(PLO)- Ngân sách nhà nước khoán quỹ phụ cấp (bao gồm cả hỗ trợ đóng BHXH) để chi phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Ngày 26-5, Chính phủ đã ban hành Nghị định 185/2026 quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Nghị định này quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố; việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại, giải thể, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố; số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Điều 14 Nghị định quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, gồm: Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Bí thư Chi bộ; Trưởng Ban Công tác Mặt trận. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố không quá 3 người.

Người hoạt động không chuyên trách có thể nhận phụ cấp hơn 20 triệu đồng. Ảnh: THUẬN VĂN

Ngân sách nhà nước khoán quỹ phụ cấp (bao gồm cả hỗ trợ đóng BHXH) để chi phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố như sau:

Theo điểm a khoản 1 Điều 15, đối với thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo, thôn đặc biệt khó khăn được khoán quỹ phụ cấp bằng 8,0 lần mức lương cơ sở.

Nghị định 161/2026 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ 1-7-2026, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng.

Do đó, mức khoán quỹ phụ cấp cho 3 chức danh sẽ tăng lên 20,24 triệu đồng/tháng.

Điểm b khoản 1 Điều 15 cũng quy định, đối với thôn, tổ dân phố không thuộc quy định trên sẽ được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,5 lần mức lương cơ sở. Như vậy, với mức lương cơ sở từ 1-7-2026 là 2,53 triệu đồng/tháng, mức khoán quỹ phụ cấp tương ứng là 16,445 triệu đồng/tháng.

Khoản 2, khoản 3 Điều 15 nghị định này cũng quy định, căn cứ vào quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán cho mỗi thôn, tổ dân phố; khả năng cân đối của ngân sách địa phương; quy định của pháp luật có liên quan và đặc thù của các thôn, tổ dân phố trên địa bàn, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Việc kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố.

Số lượng, chức danh và mức hỗ trợ đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố.

Trường hợp tỉnh, thành phố sử dụng ngân sách địa phương để quy định mức khoán quỹ phụ cấp cao hơn mức khoán của ngân sách nhà nước quy định tại khoản 1 Điều này thì HĐND cấp tỉnh được quyết định mức khoán cụ thể phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương và không phải xin ý kiến các bộ, cơ quan trung ương.