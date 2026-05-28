Cựu tổng giám đốc VICEM Nguyễn Ngọc Anh nói bị ung thư, xin miễn trách nhiệm hình sự 28/05/2026 12:29

(PLO)- Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu tổng giám đốc VICEM) cung cấp hồ sơ bệnh án thể hiện mình bị ung thư vòm họng, ung thư biểu mô, di căn và có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự.

Ngày 28-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tiếp tục xét xử phúc thẩm đối với cựu chủ tịch HĐTV Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM) Lê Văn Chung, cựu tổng giám đốc VICEM Nguyễn Ngọc Anh cùng các bị cáo khác - trong vụ án sai phạm xây trụ sở VICEM.

Trong phần xét hỏi, các bị cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt và trình bày các tình tiết giảm nhẹ.

Bị cáo Lê Văn Chung bị Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 13 năm tù, bồi thường 72 tỉ đồng.

Tại giai đoạn phúc thẩm, ông Chung đã nộp khắc phục thêm 13,2 tỉ đồng. Trình bày trước Tòa, ông Chung cho rằng số tiền bị quy trách nhiệm quá lớn, “có mơ cũng không có để trả” và xin HĐXX xem xét để giảm bớt nghĩa vụ.

Tuy nhiên, HĐXX đã giải thích với bị cáo, chỉ có cơ sở giảm tiền bồi thường nếu xác định được cách tính thiệt hại sai. Tiền này là tiền trả cho ngân sách Nhà nước, không phải trả cho tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKS trình bày quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo đối với 9 bị cáo, áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ TNHS cho họ.

Cụ thể, VKS đề nghị giảm cho bị cáo Lê Văn Chung từ 18 đến 24 tháng tù, giảm cho bị cáo Nguyễn Ngọc Anh từ 6 đến 9 tháng tù. Các bị cáo còn lại được đề nghị giảm từ 3-24 tháng tù.

VKS nhận định bị cáo Lê Văn Chung, có vai trò cao nhất trong việc quyết định chủ trương xây dựng trụ sở làm việc kết hợp văn phòng cho thuê. Bị cáo biết rõ các số liệu giá trị doanh thu đầu vào là nâng khống nhưng vẫn ký các văn bản liên quan để thực hiện việc lập và triển khai dự án.

Bị cáo Chung biết kết quả thẩm định dự án của đơn vị là hình thức, không đúng quy định nhưng vẫn ký các quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư lần lượt là 1.951 và 2.743 tỉ đồng - khi chưa có báo cáo nghiên cứu khả thi và cao hơn mức tổng mức đầu tư là 482 tỉ đồng...

Bị cáo Chung cũng không thực hiện quy trình điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định của pháp luật; biết dự án không có hiệu quả kinh tế nhưng vẫn chỉ đạo thực hiện và dẫn đến thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là trên 386 tỉ đồng.

Tuy nhiên, tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo Lê Văn Chung đã nộp khắc phục thêm 13,2 tỉ đồng, bố đẻ bị cáo có Huân chương kháng chiến hạng Nhất. Do đó, VKS đề nghị cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo này.

Theo VKS, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh biết rõ các giá trị doanh thu đầu vào là nâng khống nhưng không chỉ đạo thẩm tra thẩm định dự án theo quy định, ký các văn bản để đề nghị UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư. Bị cáo ký các văn bản trình HĐQT phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư cao hơn tổng mức đầu tư sơ bộ.

Cùng với đó, bị cáo đã đồng ý với việc hợp thức hóa hồ sơ về năng lực của công ty Econ Pro để thi công gói thầu số 19 trái với quy định pháp luật. Cựu tổng giám đốc cũng thỏa thuận việc giữ lại 5% giá trị gói thầu sau khi quyết toán và chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ cho Công ty Econ Pro trúng thầu, ký hợp thức các quyết định phê duyệt dự toán của các bên liên quan giúp công ty Econ Pro trúng thầu. Bị cáo hưởng lợi cá nhân từ việc làm này 500 triệu đồng.

Tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo đã cung cấp thêm một số tài liệu mới là hồ sơ bệnh án thể hiện bị cáo bị ung thư vòm họng, ung thư biểu mô, di căn và có đơn xin miễn TNHS...

VKS đánh giá bị cáo phạm 2 tội đều là tội rất nghiêm trọng với vai trò là người chỉ đạo và đứng đầu. Do đó không có căn cứ để xem xét miễn TNHS cho bị cáo.

Tuy nhiên, trong quá trình công tác, bị cáo có nhiều thành tích, là con của liệt sĩ, hiện tuổi đã cao, mắc nhiều bệnh, do đó VKS cho rằng có căn cứ để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, qua đó thể hiện sự nhân đạo pháp luật.

Phiên tòa đang tiếp tục...