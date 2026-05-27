Cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng bị đề nghị 20 năm tù vì nhận hối lộ tiền tỉ 27/05/2026 20:03

(PLO)- Cựu giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Cần Thơ bị cáo buộc nhận hối lộ 22 lần với tổng số tiền 1,3 tỉ đồng...

Ngày 27-5, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Thanh Phú (cựu giám đốc chi nhánh một ngân hàng), Đỗ Đoàn Thiên Vương, Huỳnh Nhứt Tâm - về các tội nhận hối lộ và đưa hối lộ.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: NHẪN NAM

Tại tòa, đại diện VKS đề nghị phạt bị cáo Phú 20 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng; đề nghị phạt bị cáo Vương từ 7-8 năm tù, phạt bổ sung 60 triệu đồng - cùng về tội nhận hối lộ; đề nghị phạt bị cáo Tâm từ 14-15 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng về tội đưa hối lộ.

Sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định tạm ngừng phiên tòa để thu thập thêm tài liệu, chứng cứ nhằm làm rõ một số vấn đề trong vụ án.

HĐXX cũng ấn định phiên tòa sẽ được mở lại vào sáng ngày 1-6 tới đây.

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến năm 2023, Nguyễn Thanh Phú là giám đốc và Đỗ Đoàn Thiên Vương là nhân viên tín dụng của một Ngân hàng chi nhánh Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Phú đã chỉ đạo cho Vương và các nhân viên tín dụng khác khi thẩm định hồ sơ vay vốn của Huỳnh Nhứt Tâm, phải nâng giá trị cao hơn thực tế, hợp thức hóa các hồ sơ như lập khống phương án vay vốn kinh doanh, tờ trình thẩm định phương án cho vay... rồi trình Phú ký duyệt để đủ điều kiện cho Tâm vay với hạn mức tín dụng từ 2,7 tỉ đồng đến 3 tỉ đồng cho mỗi hồ sơ và phải thẩm định đủ điều kiện tương đương 75% giá trị tài sản thế chấp.

Sau khi được giải ngân, Tâm chuyển tiền hối lộ vào tài khoản của Phú và Vương như đã thỏa thuận trước.

Với thủ đoạn đó, Phú đã nhận hối lộ 22 lần với tổng số tiền 1,3 tỉ đồng và Vương đã nhận hối lộ 11 lần với tổng số tiền 240 triệu đồng của Tâm. Tổng số tiền Tâm đưa hối lộ là 1,54 tỉ đồng.