Cựu tổng giám đốc Công ty Tài chính Cao su nhận thêm bản án 11 năm tù

Ngày 15-5, TAND TP Cần Thơ tuyên án sơ thẩm 5 bị cáo là cựu tổng giám đốc và nhân viên Công ty Tài chính Cao su; bị VKS truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3 Điều 179 BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
Các bị cáo gồm: Phan Minh Anh Ngọc (tên gọi khác là Phan Long Xít, cựu tổng giám đốc); Đặng Thị Kim Anh (cựu kế toán trưởng); Trần Quốc Hoàng, Nguyễn Hồng Hải và Lê Anh Tuấn (cùng là kế toán).
HĐXX nhận định có đủ cơ sở xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội. Trong đó, tòa xác định bị cáo Ngọc với vai trò là tổng giám đốc công ty, đã chỉ đạo các bị cáo còn lại thực hiện hành vi vi phạm nên phải chịu trách nhiệm cao nhất.
Các bị cáo còn lại là nhân viên kế toán, mặc dù theo chỉ đạo cấp trên nhưng không tuân thủ quy định về kế toán, dù biết rõ hồ sơ không được vay nhưng vẫn ký các chứng từ, giấy tờ trong hồ sơ để giải ngân cho Công ty Nữ Hoàng, gây thiệt hại tài sản cho công ty tài chính.
Về vai trò của ông Nguyễn Thế Vinh (tổng giám đốc Công ty Nữ Hoàng), HĐXX cho rằng Tòa đã trả hồ sơ điều tra bổ sung ngày 24-2-2026, nhưng sau đó VKS có kết luận ông Vinh không có sai phạm. Vì vậy, theo quy định về phạm vi xét xử, HĐXX không có căn cứ xét xử với ông Vinh.
HĐXX tuyên phạt các bị cáo phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo Điều 179 BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Cụ thể:
Tuyên phạt bị cáo Ngọc 11 năm tù, tổng hợp hình phạt với bản án tù chung thân trước đó, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tù chung thân;
Tuyên phạt bị cáo Hoàng 10 năm tù, tổng hợp hình phạt bản án năm 2016, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tù chung thân;
Tuyên phạt bị cáo Kim Anh 10 năm tù, tổng hợp hình phạt các bản án trước đó, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù;
Tuyên phạt các bị cáo Hải 6 năm tù, tổng hợp hình phạt các bản án trước, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 14 năm tù;
Tuyên phạt bị cáo Tuấn 5 năm tù, tổng hợp hình phạt các bản án trước đó, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 13 năm tù.
Xét duyệt cho vay trái quy định
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2011, Công ty Tài chính Cao su đã ký 5 hợp đồng cho Công ty TNHH kỹ nghệ thực phẩm Nữ Hoàng (có trụ sở tại Khu công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang cũ) vay tiền, dư nợ tạm tính đến ngày 30-11-2022 là hơn 106 tỉ đồng, trong đó nợ gốc 30,5 tỉ đồng, nợ lãi hơn 75,7 tỉ đồng.
Cáo trạng xác định một số cán bộ, lãnh đạo Công ty Tài chính Cao su đã có hành vi vi phạm quy định về cho vay gây thiệt hại cho công ty.
Cụ thể, Phan Minh Anh Ngọc với vai trò là tổng giám đốc công ty biết được 4 hợp đồng tín dụng (trong các năm 2007, 2008, 2011) không đủ điều kiện giải ngân nhưng vẫn trực tiếp ký nhận tài sản, chỉ đạo cấp dưới lập hợp đồng và ký xét duyệt cho vay nhiều lần trong khi khách hàng đang bị nợ xấu, không có khả năng trả nợ vay gây thiệt hại cho Công ty Tài chính Cao su 30,5 tỉ đồng.
Đặng Thị Kim Anh với vai trò là kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán biết được bốn hợp đồng tín dụng trên không đủ điều kiện giải ngân nhưng vẫn chỉ đạo cho cấp dưới của mình thực hiện hồ sơ giải ngân, gây thiệt hại cho Công ty Tài chính Cao su 20,5 tỉ đồng.
Trần Quốc Hoàng với vai trò là cán bộ tín dụng không kiểm tra và thu thập các tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, không thẩm định pháp lý tài sản đảm bảo của bên thứ ba nhưng vẫn đề xuất cho vay đối với bốn hợp đồng tín dụng trên gây thiệt hại cho công ty 30,5 tỉ đồng.
Nguyễn Hồng Hải với vai trò là kế toán tín dụng biết được 4 hợp đồng tín dụng trên không đủ điều kiện giải ngân nhưng Hải vẫn tạo điều kiện giải ngân 25,3 tỉ đồng, gây thiệt hại cho công ty 25,3 tỉ đồng.
Lê Anh Tuấn với vai trò là kế toán trong quá trình kiểm tra hồ sơ để giải ngân không kiểm tra tình hình nợ xấu của khách hàng đối với 3 hợp đồng tín dụng, ký nháy trên mục kiểm soát của 4 phiếu chi, gây thiệt hại cho công ty 6,6 tỉ đồng.