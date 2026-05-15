Cựu tổng giám đốc Công ty Tài chính Cao su nhận thêm bản án 11 năm tù 15/05/2026 10:12

(PLO)- Cựu tổng giám đốc Công ty Tài chính Cao su đang chấp hành bản án tù chung thân, nay bị TAND TP Cần Thơ tuyên phạt 11 năm tù...

Ngày 15-5, TAND TP Cần Thơ tuyên án sơ thẩm 5 bị cáo là cựu tổng giám đốc và nhân viên Công ty Tài chính Cao su; bị VKS truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3 Điều 179 BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: NHẪN NAM

Các bị cáo gồm: Phan Minh Anh Ngọc (tên gọi khác là Phan Long Xít, cựu tổng giám đốc); Đặng Thị Kim Anh (cựu kế toán trưởng); Trần Quốc Hoàng, Nguyễn Hồng Hải và Lê Anh Tuấn (cùng là kế toán).

HĐXX nhận định có đủ cơ sở xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội. Trong đó, tòa xác định bị cáo Ngọc với vai trò là tổng giám đốc công ty, đã chỉ đạo các bị cáo còn lại thực hiện hành vi vi phạm nên phải chịu trách nhiệm cao nhất.

Các bị cáo còn lại là nhân viên kế toán, mặc dù theo chỉ đạo cấp trên nhưng không tuân thủ quy định về kế toán, dù biết rõ hồ sơ không được vay nhưng vẫn ký các chứng từ, giấy tờ trong hồ sơ để giải ngân cho Công ty Nữ Hoàng, gây thiệt hại tài sản cho công ty tài chính.

Về vai trò của ông Nguyễn Thế Vinh (tổng giám đốc Công ty Nữ Hoàng), HĐXX cho rằng Tòa đã trả hồ sơ điều tra bổ sung ngày 24-2-2026, nhưng sau đó VKS có kết luận ông Vinh không có sai phạm. Vì vậy, theo quy định về phạm vi xét xử, HĐXX không có căn cứ xét xử với ông Vinh.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo Điều 179 BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Cụ thể:

Tuyên phạt bị cáo Ngọc 11 năm tù, tổng hợp hình phạt với bản án tù chung thân trước đó, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tù chung thân;

Tuyên phạt bị cáo Hoàng 10 năm tù, tổng hợp hình phạt bản án năm 2016, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tù chung thân;

Tuyên phạt bị cáo Kim Anh 10 năm tù, tổng hợp hình phạt các bản án trước đó, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù;

Tuyên phạt các bị cáo Hải 6 năm tù, tổng hợp hình phạt các bản án trước, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 14 năm tù;

Tuyên phạt bị cáo Tuấn 5 năm tù, tổng hợp hình phạt các bản án trước đó, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 13 năm tù.