GS-TS Đỗ Văn Đại được trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm của Nhà nước Pháp 05/06/2026 20:44

(PLO)- Nhà nước Pháp vừa trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm cho GS-TS Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM, ghi nhận những đóng góp của ông trong suốt hơn hai thập niên qua.

Chiều tối 5-6, tại Dinh Thự Pháp ở TP.HCM, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Olivier Brochet, đã trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm (Palmes académiques) cho GS-TS Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM, theo sắc lệnh của Thủ tướng Chính phủ Pháp.

Ông Olivier Brochet (Đại sứ Pháp tại Việt Nam) đã trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm (Palmes académiques) cho GS-TS Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

Huân chương Cành cọ Hàn lâm thể hiện sự ghi nhận của nước Pháp đối với những đóng góp của GS-TS Đỗ Văn Đại trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc gia và tăng cường hợp tác pháp lý giữa hai nước; đặc biệt là các hoạt động trao đổi giữa các nhà thực hành pháp luật, giảng viên đại học và sinh viên.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm cho GS-TS Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

Huân chương Cành cọ Hàn lâm là một huân chương danh dự của Nhà nước Pháp, có nguồn gốc từ năm 1808 do Napoléon Đệ nhất sáng lập nhằm vinh danh các thành viên xuất sắc của Đại học Pháp. Đây là huân chương danh dự phi quân sự lâu đời nhất của Pháp.

Huân chương này chủ yếu được trao cho những người thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Pháp, đồng thời cũng được trao cho một số người nước ngoài có những đóng góp tích cực trong việc mở rộng văn hóa Pháp trên thế giới.

Cái ôm thân tình giữa Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet và GS-TS Đỗ Văn Đại sau lễ trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm, biểu tượng cho sự gắn kết trong hợp tác giáo dục và pháp lý giữa hai nước. Ảnh: TRẦN MINH

Phát biểu tại buổi lễ, GS-TS Đỗ Văn Đại bày tỏ vinh dự và xúc động khi được nhận Huân chương Cành cọ Hàn lâm của Cộng hòa Pháp. Ông gửi lời cảm ơn Chính phủ Pháp, Bộ Giáo dục Quốc gia Pháp, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, Nhà nước Việt Nam cùng gia đình, đồng nghiệp đã đồng hành, tạo điều kiện để ông theo đuổi sự nghiệp giáo dục, nghiên cứu và hợp tác pháp lý giữa hai nước.

GS-TS Đỗ Văn Đại bày tỏ vinh dự và xúc động khi được nhận Huân chương Cành cọ Hàn lâm của Cộng hòa Pháp. Ảnh: TRẦN MINH

GS-TS Đỗ Văn Đại cho biết cuộc đời học thuật của ông được định hình bởi hai quê hương tri thức là Việt Nam và Pháp. Trước khi trở về Việt Nam làm việc vào năm 2007, ông có 5 năm giảng dạy tại các trường đại học lớn của Pháp. Sau khi về nước, ông vẫn thường xuyên tham gia giảng dạy, nghiên cứu, hội thảo khoa học và các chương trình hợp tác đào tạo giữa hai quốc gia.

Theo GS-TS Đỗ Văn Đại, trong hơn 20 năm qua, ông luôn nỗ lực làm cầu nối tri thức giữa Việt Nam và Pháp, đặc biệt là đưa các giá trị, phương pháp và tri thức pháp lý của Pháp vào hoạt động đào tạo, nghiên cứu và xây dựng pháp luật tại Việt Nam. Ông cũng tích cực thúc đẩy giao lưu học thuật, kết nối các chuyên gia pháp lý của hai nước và khuyến khích nhiều sinh viên Việt Nam sang Pháp học tập.

Ông nhấn mạnh tri thức không có biên giới và sự phát triển của nhân loại đến từ khả năng đối thoại, tiếp nhận và làm giàu lẫn nhau. Theo ông, những người được đào tạo bài bản ở các nước phát triển cần góp phần lan tỏa các giá trị tích cực để cùng nhau phát triển.

Video: GS-TS Đỗ Văn Đại nhận Huân chương Cành cọ Hàn lâm của Nhà nước Pháp.

GS-TS Đỗ Văn Đại cho rằng Huân chương Cành cọ Hàn lâm không phải là điểm kết thúc của một hành trình mà là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp tục cống hiến. Ông khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển quan hệ Việt Nam - Pháp, đặc biệt trong việc đưa những tri thức pháp lý tiến bộ của Pháp đến với Việt Nam thông qua hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và kết nối học thuật.