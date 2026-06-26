Tòa tuyên án tử hình kẻ sát hại 3 người trong gia đình người tình ở Tây Ninh 26/06/2026 10:22

(PLO)- HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Bằng mức án tử hình về tội giết người và 3 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; hình phạt chung là tử hình; buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 1,1 tỉ đồng.

Sáng 26-6, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh) về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào tháng 5-2026, từng gây rúng động dư luận địa phương khi Bằng đã ra tay sát hại 3 người trong gia đình người tình.

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Công Bằng. Ảnh: HUỲNH DU

Phiên tòa được tổ chức tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hậu Thạnh (ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh), gần nơi xảy ra vụ án đau lòng cách đây hơn một tháng.

Theo cơ quan tố tụng, Bằng là người trực tiếp tước đoạt tính mạng của ba nạn nhân trong một gia đình gồm bà HTĐ (70 tuổi), chị MTTT (41 tuổi) và anh NGB (22 tuổi) cùng ngụ ấp Nguyễn Rớt.

Đại diện VKS đề nghị mức án tử hình đối với Bằng về tội giết người. Ảnh: HUỲNH DU

Tại phần tranh luận, đại diện VKS đánh giá hành vi của bị cáo Nguyễn Công Bằng đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo Bằng đã tước đi mạng sống của 3 người trong gia đình người tình.

Đại diện VKS đề nghị án tử hình về tội giết người và 3 đến 4 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; hình phạt chung là tử hình.

Luật sư bào chữa cho bị hại tại phiên tòa. Ảnh: HUỲNH DU

Về quan điểm của luật sư bào chữa cho bị cáo Bằng, hoàn toàn thống nhất với tội danh của đại diện VKS, tuy nhiên luật sư cho rằng bị cáo Bằng thành khẩn khai báo, tác động gia đình bồi thường cho gia đình bị hại 30 triệu đồng, đây là những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Bằng, đề nghị HĐXX xem xét không tuyên bị cáo mức án cao nhất.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Công Bằng xin lỗi gia đình bị hại.

Chủ tọa phiên tòa tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Công Bằng. Ảnh: HUỲNH DU

Sau thời gian nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Bằng mức án tử hình về tội giết người và 3 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; hình phạt chung là tử hình. Đồng thời, về phần sự, bị cáo Bằng phải bồi thường gia đình bị hại hơn 1,1 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, năm 2018, Bằng và bà T. sống chung với nhau như vợ chồng tại xã Hậu Thạnh. Đến tháng 3 năm nay, bà T. về nhà mẹ ruột là bà Đ. ở ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh mở quán ăn. Trong thời gian này, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn, không còn sống chung do Bằng không có việc làm, không có thu nhập.

Bị cáo Nguyễn Công Bằng tại phiên tòa xét xử. Ảnh: HUỲNH DU

Khoảng 18 giờ ngày 19-5, sau khi uống rượu bia, Bằng mang theo một con dao để trong cốp xe máy rồi chạy đến quán cà phê gần quán. Thấy Bằng xuất hiện, bà Đ., bà T. và cháu B. chửi Bằng.

Trong lúc bực tức, Bằng dùng dao đâm bà Đ. tử vong tại chỗ. Cùng lúc, bà T. cầm nồi nước sôi hất về phía Bằng nhưng không trúng, sau đó dùng ghế nhựa đánh vào vai Bằng để can ngăn rồi quay lưng bỏ chạy. Bằng tiếp tục cầm dao đâm bà T., khiến nạn nhân tử vong.

Rất đông người đến gần khu vực phiên tòa để xem phiên xét xử qua màn hình lớn. Ảnh: HUỲNH DU

Thấy mẹ và bà ngoại bị tấn công, cháu B. xông đến giằng co thì bị đâm tử vong. Sau khi gây án, Bằng lên xe máy bỏ trốn và bị công an bắt giữ trong đêm cùng ngày.