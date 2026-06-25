Ngày mai xét xử kẻ sát hại 3 người trong gia đình người tình ở Tây Ninh 25/06/2026 17:42

(PLO)- Sát hại 3 người trong gia đình người tình, Nguyễn Cao Bằng sẽ bị TAND tỉnh Tây Ninh đưa ra xét xử vào sáng mai ngày 26-6.

Vào sáng mai ngày 26-6, TAND tỉnh Tây Ninh sẽ mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh) về tội “Giết người”. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào tháng 5-2026, từng gây rúng động dư luận địa phương khi Bằng đã ra tay sát hại 3 người trong gia đình người tình tử vong.

Phiên tòa được tổ chức tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hậu Thạnh (ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh), gần nơi xảy ra vụ án đau lòng cách đây hơn một tháng. Theo cơ quan tố tụng, Nguyễn Cao Bằng bị xác định là người trực tiếp tước đoạt tính mạng của ba nạn nhân trong một gia đình gồm bà HTĐ (70 tuổi), chị MTTT (41 tuổi) và anh NGB (22 tuổi) cùng ngụ ấp Nguyễn Rớt.

Nguyễn Cao Bằng, kẻ sát hại ba người trong gia đình bị bắt giữ. Ảnh: CA

Kết quả điều tra cho thấy Bằng và chị MTTT từng chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2018 tại ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh. Tuy nhiên, đến tháng 3-2026, chị T chuyển về nhà mẹ ruột để mở quán ăn. Trong thời gian này, mối quan hệ giữa hai người phát sinh nhiều mâu thuẫn và không còn chung sống do Bằng không có việc làm và không có nguồn thu nhập ổn định.

Khoảng 18 giờ ngày 19-5-2026, sau khi sử dụng rượu bia, Bằng mang theo dao rồi điều khiển xe máy đến quán ăn của chị T. Tại đây, giữa Bằng với bà Đ, chị T và anh NGB xảy ra cự cãi.

Theo cáo trạng, trong lúc nóng giận, Bằng lấy dao từ cốp xe rồi đi vào khu vực bên hông quán. Khi thấy bà Đ đang ngồi quay lưng, bị cáo bất ngờ đâm liên tiếp hai nhát vào vùng lưng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chứng kiến sự việc, chị T dùng nồi nước sôi và ghế nhựa để ngăn cản nhưng không thành. Bằng tiếp tục dùng dao đâm một nhát vào lưng chị T khiến nạn nhân tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: MXH

Sau đó, anh B lao vào can ngăn. Dù nạn nhân liên tục cầu xin tha mạng, Bằng vẫn dùng dao đâm, chém liên tiếp 11 nhát vào vùng đầu, ngực, tay và chân. Khi anh B ngã xuống nền gạch rồi bỏ chạy về hướng cơ sở y tế gần đó, Bằng quay lại lấy một cây kéo và tiếp tục truy đuổi.

Khi nạn nhân ngã bất tỉnh giữa đường, Bằng tiếp tục dùng kéo đâm khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Sau khi gây án, Bằng điều khiển xe máy bỏ trốn. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm.

Từ các chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, VKSND tỉnh Tây Ninh xác định Nguyễn Cao Bằng là người trực tiếp gây ra cái chết của cả ba nạn nhân. Ngoài tội “Giết người”, bị cáo còn bị truy tố về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Dự kiến, phiên tòa sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng ngày 26-6. Đây là vụ án thu hút sự quan tâm lớn của dư luận bởi tính chất đặc biệt nghiêm trọng và hậu quả đau lòng để lại cho gia đình các nạn nhân.