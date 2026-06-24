Cựu giám đốc Xí nghiệp X30 nói bị cấp dưới đổ tội 24/06/2026 16:43

(PLO)- Cựu giám đốc Xí nghiệp X30 khai rằng cấp dưới làm sai nên đổ thừa cho mình; bản thân không sai, không vi phạm...

Ngày 24-6, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu chủ tịch Công ty Nam Triệu và các bị cáo khác.

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng bị xét xử về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Lê Tiến Quý, cựu giám đốc Xí nghiệp X30 (thuộc Bộ Công an), bị xét xử về tội Tham ô tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hưng phủ nhận quan điểm truy tố, ông Hưng cho rằng là lãnh đạo, ông chịu trách nhiệm chung, nhưng không chỉ đạo tham ô.

Ông Hưng cho rằng bản thân không làm sai và các cấp dưới đã vu khống, bịa đặt. Ông Hưng nói bị cáo Lê Tiến Quý, cựu giám đốc Xí nghiệp X30 có động cơ xấu, từng có hiện tượng phá hoại nội bộ, tranh quyền đoạt chức, tìm cách đổ trách nhiệm cho ông Hưng.

Trả lời câu hỏi của HĐXX, ông Hưng cho biết ngoài ông Quý, các bị cáo còn lại, không ai có mâu thuẫn với ông. Còn lời khai của các nhân viên khác nói rằng làm theo chỉ đạo của bị cáo, ông Hưng nói họ muốn đổ hết tội cho ông.

Theo ông Hưng, bị cáo Cẩm Tú, cựu kế toán trưởng, đã chi sai nhưng khi bị phát hiện thì đương nhiên phải đổ thừa cho người khác.

Cựu giám đốc khẳng định chưa bao giờ biết có nguồn tiền ngoài, càng không biết tiền đó được chi vào việc gì. Khoản nào đúng bị cáo mới ký duyệt. Bị cáo khẳng định nhìn lại chứng từ, sổ sách, không có việc chỉ đạo sai.

Về lời khai của bị cáo Lê Tiến Quý nói rằng sau khi lên làm lãnh đạo Công ty nam Triệu, bị cáo vẫn giữ phòng làm việc tại Xí nghiệp X30, vẫn can thiệp vào hoạt động của xí nghiệp, ông Hưng giải trình đó chỉ là giải pháp tạm thời trong lúc phòng làm việc của mình sửa chữa.

Ông Hưng cũng phủ nhận việc yêu cầu Quý đang bệnh nặng vẫn phải mang tiền ra Hà Nội. X30 là đơn vị độc lập, tự chủ về sản xuất và tài chính nên bị cáo không có quyền can thiệp vào hoạt động nội bộ của đơn vị này.

Lý giải về việc sau lên làm chủ tịch Nam Triệu, dù làm việc tại Hà Nội nhưng vẫn di chuyển giữa Hà Nội và TP.HCM 31 lần, ông Hưng cho rằng bản thân là lãnh đạo doanh nghiệp nên có rất nhiều việc phải đi công tác. Năm 2022, mẹ ốm, ông Hưng cũng phải đi thăm. Các năm trước, ông Hưng còn đi nhiều hơn.

Trước đó, nhiều bị cáo là cựu nhân viên đều khai việc thực hiện các hành vi bị quy kết là do thực hiện theo chỉ đạo của ông Hưng.

Bị cáo Phan Hồng Ngân, cựu kế toán Công ty Nam Triệu, là một trong những người trực tiếp tham gia lập thỏa thuận giá và hợp đồng với các đơn vị gia công. Bị cáo Ngân khai các nhà cung cấp đều là đối tác lâu năm của sếp, nên mức giá được nâng khống thế nào đều do ông Hưng quyết định.

Bị cáo dẫn chứng, một tay nắm cửa được đối tác báo giá 5.100 đồng một chiếc nhưng Hưng chỉ đạo ghi trong hợp đồng 18.700 đồng, cao gần gấp 4 lần.

Sau khi thanh toán, đối tác phải hoàn lại phần chênh lệch 13.600 đồng mỗi chiếc cho Công ty Nam Triệu. Các thương vụ mua sắm khác cũng được thực hiện theo cách tương tự.

Đơn giá mỗi sản phẩm chỉ chênh vài nghìn đồng nhưng với số lượng hàng chục nghìn sản phẩm, khối lượng hàng trăm tấn, đã tạo ra khoản tiền rất lớn.

Sau khi giữ vị trí lãnh đạo tại Công ty Nam Triệu, ông Hưng tiếp tục can dự vào hoạt động của Xí nghiệp X30 với các hợp đồng lớn hơn, khoản chênh lệch mỗi sản phẩm cũng tăng lên.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tính, cựu thủ quỹ cũng khai nhận tiền chênh lệch do Ngân mang về dù không có hóa đơn, chứng từ. Theo lời khai, số tiền này được để ngoài sổ sách kế toán, chỉ theo dõi bằng một file Excel và được xuất chi cho hoạt động "ngoại giao, tiếp khách" theo chỉ đạo miệng của Hưng.

Bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Tú, cựu kế toán trưởng khẳng định bản thân không biết, không được quyết định việc chi tiêu, mọi việc thường chỉ được báo lại sau khi đã thực hiện xong. Bị cáo Ngân mang tiền về, đưa cho bị cáo Tính, chi theo chỉ đạo của sếp xong mới báo cáo cho bị cáo biết thôi, chứ không cho vào sổ sách kế toán.