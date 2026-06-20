Bộ Chính trị: Sửa đổi căn cơ chính sách đất đai, trình Hội nghị Trung ương 3 xem xét, cho ý kiến 20/06/2026 14:43

(PLO)- Đảng ủy Chính phủ được giao chỉ đạo khẩn trương sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 18 Trung ương khóa XII, đề xuất sửa đổi căn cơ chính sách đất đai, trình Hội nghị Trung ương 3 xem xét, cho ý kiến.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành thông báo Kết luận 04 của Bộ Chính trị về Đề án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo thông báo, Đảng ủy Chính phủ được giao chỉ đạo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng các cơ quan khẩn trương sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương khoá XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".

Việc này là nhằm để đề xuất sửa đổi căn cơ chính sách đất đai, trình Hội nghị Trung ương 3 xem xét, cho ý kiến.

Bộ Chính trị yêu cầu đề xuất sửa đổi căn cơ chính sách đất đai, trình Hội nghị Trung ương 3 xem xét, cho ý kiến. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trên cơ sở đó, đề xuất sửa đổi Luật Đất đai để trình Quốc hội xem xét, quyết định; đồng thời tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện Phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất, báo cáo Bộ Chính trị những nội dung vượt thẩm quyền.

Bộ Chính trị cũng giao Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để hoàn thiện Đề án, thực hiện phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia theo quy định của pháp luật trước ngày 01-7-2026. Song song đó, tiếp tục giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn theo quy định, không làm cản trở phát triển kinh tế - xã hội, không để trục lợi chính sách, tham nhũng, lợi ích nhóm hoặc hợp thức hoá các sai phạm khác.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát diện tích đất lúa, đất rừng... bảo đảm đúng, đủ về số liệu và hiện trạng, phục vụ công tác quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có yêu cầu sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2026. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sau đó có tờ trình trình Chính phủ về đề xuất bổ sung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai vào Chương trình lập pháp năm 2026.

Tờ trình nêu rõ gần hai năm tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2024, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành hơn 26 văn bản quy phạm pháp vật có nội dung sửa đổi hoặc quy định chi tiết Luật Đất đai để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đặt ra đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện các quy định về đất đai. Nhiều nội dung đang được điều chỉnh bằng nghị định cần được luật hóa để bảo đảm tính ổn định, thống nhất và lâu dài.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định việc sửa đổi Luật Đất đai là yêu cầu cấp thiết nhằm thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết về phát triển kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đồng thời, đây cũng là giải pháp quan trọng để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số” trong giai đoạn 2026-2030.

Dự thảo Luật sửa đổi dự kiến tập trung vào hai nhóm nội dung lớn. Thứ nhất, nhóm các nội dung đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và yêu cầu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Thứ hai, nhóm các nội dung quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai.