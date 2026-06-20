Bộ Y tế và đối tác thăm, chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM nhân ngày 21-6 20/06/2026 12:52

(PLO)- Đại diện Bộ Y tế gửi lời cảm ơn đến Ban biên tập và đội ngũ phóng viên, biên tập viên Báo Pháp Luật TP.HCM đã luôn đồng hành, hỗ trợ Bộ Y tế định hướng thông tin khách quan, chính xác đến người dân.

Ngày 20-6, Đoàn công tác của Bộ Y tế do ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Ban biên tập cùng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2026).

Tại buổi gặp gỡ, ông Lê Minh Cường, Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Pháp Luật TP.HCM, đã chia sẻ về chặng đường phát triển của Báo trong gần 36 năm qua.

Ông chia sẻ những nỗ lực của toàn đội ngũ phóng viên, biên tập viên, người làm báo Báo Pháp Luật TP.HCM, trong hành trình ấy đã góp phần khẳng định vị thế của một cơ quan báo chí truyền thông mang bản sắc riêng, uy tín và khách quan.

Đại diện Bộ Y tế (bên trái) chia sẻ thông tin cùng đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

Bày tỏ sự chia sẻ, thấu hiểu trước những thay đổi thời gian tới, ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương, tin tưởng với bản lĩnh của những người làm báo, các thế hệ phóng viên, người làm báo Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ luôn tìm được những cơ hội phát triển mới.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, ông Vũ Mạnh Cường gửi lời cảm ơn đến Ban biên tập và đội ngũ phóng viên, biên tập viên Báo Pháp Luật TP.HCM đã luôn đồng hành, hỗ trợ đơn vị trong việc đưa thông tin khách quan, chính xác đến người dân, đặc biệt là trong những giai đoạn quan trọng của ngành y tế.

Thay mặt Đảng ủy và Ban biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Minh Cường bày tỏ sự xúc động và cảm kích trước sự quan tâm, chia sẻ ấm áp của lãnh đạo Bộ Y tế trong bối cảnh hiện tại.

Ông khẳng định tinh thần chiến đấu và bản sắc của Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục được các thế hệ phóng viên, biên tập viên và người làm báo giữ vững và phát huy ở những vị trí công tác mới, đồng thời mong muốn Bộ Y tế tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ cho đội ngũ phóng viên, đặc biệt là mảng y tế trong hành trình sắp tới.

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM (bên phải), trao đổi cùng Giám đốc Công ty YDM. Ảnh: THUẬN VĂN

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Trọng Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Số Tuổi Trẻ (YDM), đơn vị hợp tác chiến lược của Báo cũng đến chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM.

Công ty YDM khẳng định quá trình hợp tác với Báo Pháp Luật TP.HCM là vinh dự và là tấm bảo chứng vô giá đối với doanh nghiệp. Sự đồng hành, hỗ trợ và định hướng từ Ban biên tập, tòa soạn đã giúp doanh nghiệp vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, tạo dựng nền tảng vững chắc để tiếp tục hợp tác với các đối tác lớn khác trong tương lai.

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, đã gửi lời cảm ơn đến Công ty YDM. Sự phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian qua đã mở ra nhiều hướng phát triển đột phá về mặt nội dung cho tòa soạn, giúp đội ngũ phóng viên, biên tập viên không ngừng nâng cao tay nghề và năng lực chuyên môn.