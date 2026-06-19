Khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026 tại Hải Phòng 19/06/2026 16:27

(PLO)- Hội Báo toàn quốc năm 2026 với chủ đề “Báo chí Việt Nam: Trung thành - Sáng tạo - Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới” diễn ra trong ba ngày 19, 20, 21-6 tại TP Hải Phòng.

Chiều 19-6, tại Hải Phòng, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND TP Hải Phòng tổ chức Hội Báo toàn quốc 2026. Đây là ngày hội lớn mang ý nghĩa đặc biệt của những người làm báo cả nước, nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2026).

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết dự khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026. Ảnh: LD

Đất nước không thể vươn mình nếu thiếu một nền báo chí bản lĩnh, tiên phong và khát vọng

Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, ông Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá cao chủ đề của Hội Báo toàn quốc năm nay. Chủ đề “Báo chí Việt Nam: Trung thành - Sáng tạo - Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới” đã nói trúng yêu cầu của thời cuộc.

Trung thành là gốc rễ, sáng tạo là con đường, trách nhiệm là đích đến. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới đang làm thay đổi sâu sắc phương thức truyền thông toàn cầu. Nhưng giữa cơn lốc thông tin ấy, có một chân lý: Công nghệ có thể thay đổi cách làm báo, nhưng không bao giờ thay đổi được sứ mệnh và lý tưởng của báo chí cách mạng Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tham quan các gian trưng bày tại Hội Báo toàn quốc năm 2026. Ảnh: LD

Để báo chí cách mạng thực sự trở thành lực lượng tiên phong, một động lực thúc đẩy xã hội phát triển, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị, báo chí phải giữ vững tính Đảng, tính nhân dân, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và sự nghiệp cách mạng.

Mỗi cơ quan báo chí, sau khi tinh gọn, phải là một pháo đài vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sắc bén đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc. Báo chí phải đi đầu đưa Nghị quyết Đại hội 14 và các nghị quyết chiến lược của Trung ương thấm sâu vào đời sống, biến ý chí của Đảng thành hành động của toàn dân, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nói.

Báo chí cần không ngừng đổi mới, sáng tạo, bứt phá, làm chủ công nghệ, làm chủ dòng chảy thông tin trên không gian mạng. Việc làm chủ công nghệ không chỉ để theo kịp, mà để dẫn dắt, để báo chí cách mạng giữ vai trò chủ lực, định hướng dư luận ngay trên nền tảng số.

Ông Quyết nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo có thể viết được câu chữ, nhưng không thể viết thay bản lĩnh chính trị, lương tri và trái tim của người làm báo cách mạng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng đề nghị báo chí cần làm tốt vai trò động lực phát triển, vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng - dân vận. Ngành báo chí cần kiên định “nội dung là cốt lõi, công nghệ là công cụ”, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tính nhân văn. Đồng thời cần đổi mới mô hình quản trị, phát triển kinh tế báo chí bền vững đi đôi với xây dựng đội ngũ người làm báo tinh nhuệ, bản lĩnh, chuyên nghiệp.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026. Ảnh: LD

"Bất kỳ cuộc chuyển đổi nào cũng có những khó khăn ban đầu về tổ chức, vị trí việc làm và cả những trăn trở rất đời thường của người làm báo. Nhưng hơn 100 năm qua đã chứng minh người làm báo cách mạng Việt Nam chưa bao giờ lùi bước trước gian khó.

Càng trong thử thách, bản lĩnh và phẩm giá của nghề báo càng tỏa sáng. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí yên tâm gắn bó, cống hiến và trưởng thành cùng nghề", Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định.

Bức tranh toàn cảnh, sống động về sự phát triển mạnh mẽ của báo chí nước nhà

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Hội Báo toàn quốc năm 2026 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực ra sức thi đua, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026. Ảnh: LD

Đối với giới báo chí, đây là giai đoạn có tính bước ngoặt khi vừa kế thừa một thế kỷ truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam, vừa phải chủ động, bứt phá, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới. Chính vì vậy, Hội Báo năm nay lựa chọn một chủ đề mang tính định hướng sâu sắc và toàn diện: “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”.

Ba từ khóa này khẳng định sứ mệnh cốt lõi của người làm báo cách mạng: Luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của nhân dân; không ngừng đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại; đồng thời nâng cao trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp trong công cuộc xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Báo toàn quốc năm 2026 thực sự là bức tranh toàn cảnh, sống động về sự phát triển mạnh mẽ của báo chí nước nhà.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng lãnh đạo Hội Nhà Báo Việt Nam, lãnh đạo Thành uỷ Hải Phòng bấm nút khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026. Ảnh: LD

Điểm nhấn nổi bật của không gian Hội Báo chính là Khu vực trưng bày trung tâm – được xây dựng như một hành trình kết nối giữa truyền thống và tương lai. Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật và ứng dụng công nghệ trình chiếu hiện đại, công chúng sẽ có cơ hội nhìn lại chặng đường phát triển của nền báo chí cách mạng, đồng thời cảm nhận rõ hơn những yêu cầu đang đặt ra với báo chí trong bối cảnh mới.

Bên cạnh đó, Hội Báo năm 2026 sẽ là một không gian trao đổi nghiệp vụ sôi động với Diễn đàn Báo chí toàn quốc bao gồm 11 phiên thảo luận chuyên sâu. Tại đây, các nhà quản lý, các chuyên gia và các nhà báo sẽ cùng nhau hiến kế, thẳng thắn thảo luận về những vấn đề nóng của báo chí hiện đại như: Sắp xếp hoạt động các cơ quan báo chí; phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo tương lai…

Các nhà báo, đại biểu và công chúng tham quan các gian trưng bày tại Hội Báo toàn quốc năm 2026. Ảnh: LD



Không chỉ vậy, tại Hội báo năm nay, còn có chuỗi hoạt động phong phú từ Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng với sự tham gia của các nhà báo trong nước và cả các nhà báo quốc tế từ các nước như Lào, Thái Lan, Campuchia; chương trình dâng hương tại di tích lịch sử Hải Phòng, cho đến hệ thống các giải thưởng tôn vinh các gian trưng bày, sự kiện nổi bật và các sản phẩm báo chí ấn tượng xuất sắc.

Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam khẳng định, Hội Báo toàn quốc năm 2026 không chỉ là nơi để tôn vinh những thành tựu của báo chí nước nhà, mà quan trọng hơn, đây sẽ là diễn đàn giao lưu mở, là cầu nối gắn kết chặt chẽ giữa những người làm báo với công chúng – những độc giả, khán thính giả từ mọi miền tổ quốc, nguồn cổ vũ và là trọng tâm phục vụ của báo chí cách mạng.