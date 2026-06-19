Hơn 20.700 cán bộ, đảng viên TP.HCM dự hội nghị thông tin thời sự quý II 19/06/2026 11:41

(PLO)- Hơn 20.700 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ UBND TP.HCM dự hội nghị hội nghị thông tin thời sự quý II-2026 và quán triệt các nghị quyết quan trọng của Trung ương.

Sáng 19-6, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức hội nghị thông tin thời sự quý II-2026, với hơn 20.700 cán bộ, đảng viên tham dự.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại một số điểm cầu của tổ chức cơ sở Đảng ở khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Tại hội nghị, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, đã triển khai những nội dung cốt lõi, trọng tâm trong Chương trình hành động số 20 thực hiện Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế Nhà nước và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09 về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM (bìa phải) và ông Doãn Trường Quang, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND TP.HCM (bìa trái) tham dự hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

PGS-TS Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử TP.HCM, đã giới thiệu chuyên đề về kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Ông Đào Văn Lừng, nguyên Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP, đã thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế quý II-2026.

Hội nghị có sự tham dự của đông đảo cán bộ, đảng viên. Ảnh: LÊ THOA

Hội nghị đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện một số Nghị quyết quan trọng của Trung ương. Đồng thời, kịp thời tuyên truyền, cung cấp, định hướng cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ UBND TP.HCM về đợt kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tình hình thời sự, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong nước và quốc tế.

PGS-TS Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử TP.HCM giới thiệu chuyên đề về kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: LÊ THOA

Qua đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể thực hiện tốt công tác tổ chức thực hiện, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, đồng thời triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.