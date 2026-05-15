Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM: Học tập Bác bằng sự tận tụy phục vụ nhân dân 15/05/2026 10:55

(PLO)- Đảng ủy UBND TP.HCM đã trao Huy hiệu Đảng cho 30 đảng viên và biểu dương 168 tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sáng 15-5, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026), lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5-2026 và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: LÊ THOA

Tham dự chương trình có bà Lê Thị Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM; ông Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM; ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM.

Tại chương trình, 30 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt Đảng đợt 19-5-2026, gồm Huy hiệu 55 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, trao danh hiệu 45 năm tuổi Đảng cho ông Hoàng Tử Hùng, Đảng bộ Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Ảnh: LÊ THOA

Cũng tại chương trình, 8 tập thể, 7 cá nhân được biểu dương cấp thành phố và 70 tập thể, 83 cá nhân được biểu dương cấp Đảng bộ UBND TP.HCM vì có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, nhìn nhận đây là dịp để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, để mỗi chúng ta lắng đọng lại, tự soi mình nhìn lại hành trình đã qua để tiếp tục học tập, làm theo những giá trị bền vững mà Bác để lại cho nhân dân.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, lãnh đạo Đảng ủy UBND TP.HCM, trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: LÊ THOA

Theo bà Nguyễn Thanh Xuân, di sản mà Bác để lại cho chúng ta không những là thành quả to lớn của Cách mạng Việt Nam mà còn là hệ giá trị trường tồn về tư tưởng, đạo đức và phong cách sống. “Trong suốt cuộc đời cách mạng của Người, Bác đã để lại chuẩn mực vô cùng giá trị mà mỗi cán bộ đảng viên hôm nay phải tự nhắc mình: Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh” – bà nói.

Theo bà Xuân, 30 đảng viên tiêu biểu được nhận Huy hiệu Đảng là những cây cao bóng cả, là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng để thế hệ đảng viên hôm nay học tập và noi theo. Bà mong các đảng viên tiếp tục phát huy trách nhiệm nêu gương, tiếp tục truyền lửa, truyền kinh nghiệm, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bà Lê Thị Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM và bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, tặng hoa cá nhân, tập thể được biểu dương cấp thành phố. Ảnh: LÊ THOA

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM Nguyễn Thanh Xuân cho biết thời gian qua, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ được tiếp tục triển khai và chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào hiệu quả và thực chất hơn.

Trong đó, không dừng lại ở việc nhận thức, nhiều nội dung được cụ thể bằng những hành động, công trình, phần việc hữu ích, từ công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, chuyển đổi số để nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương và thái độ phục vụ nhân dân trên địa bàn TP.

Đặc biệt, sau gần một năm thực hiện sắp xếp bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP.HCM đã kiện toàn tổ chức bộ máy, hợp nhất các đơn vị với quy mô lớn hơn, khối lượng công việc nhiều hơn, yêu cầu cao hơn. Toàn Đảng bộ đã lãnh đạo triển khai và cụ thể hóa từng nhiệm vụ, nỗ lực vượt qua không ít những khó khăn, thách thức.

Biểu dương các cá nhân, tập thể cấp Đảng bộ UBND TP.HCM vì có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Ảnh: LÊ THOA

“Trong quá trình đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của toàn Đảng bộ đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự chủ động và khả năng thích ứng với nhiều điều kiện mới, đóng góp và góp phần giữ gìn ổn định, đảm bảo hoạt động thông suốt, bước đầu đã tạo được hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao” – bà Nguyễn Thanh Xuân nhìn nhận và cho biết từ thực tiễn đó, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được hình thành. Đồng thời, nhiều tập thể, cá nhân âm thầm nỗ lực đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của TP và hoạt động của Đảng bộ UBND TP.HCM.

Bà khẳng định 168 tấm gương tiêu biểu được khen thưởng cấp TP và cấp Đảng bộ UBND TP - dù ở cương vị công tác nào - đều có chung một điểm rất đáng trân trọng. Đó là lặng lẽ làm tốt công việc của mình bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, tận tụy với công việc và phục vụ nhân dân.

Bà Lê Thị Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, trao giấy khen biểu dương chị Lê Thị Kim Thoa, Bí thư Chi đoàn, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: LIÊN VÕ

Thời gian tới, bà Nguyễn Thanh Xuân đề nghị các cấp ủy tiếp tục đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và gắn với thực hiện chủ đề năm 2026 của TP.

Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả, những tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trước đó, Đảng ủy UBND TP.HCM và các đại biểu được tuyên dương đã dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: LÊ THOA

Quan trọng hơn hết, mỗi cán bộ đảng viên phải biến những điều học tập từ Bác thành những hành động cụ thể, thành hiệu quả công việc hàng ngày, không chỉ bằng khẩu hiệu mà bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân. “Đó không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là thước đo cho phẩm chất, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay” – bà Xuân nhấn mạnh.