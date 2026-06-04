Đoàn kiểm tra yêu cầu Gia Lai có phương án xử lý tài sản công dôi dư 04/06/2026 20:15

(PLO)- Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị tỉnh Gia Lai có phương án xử lý tốt tình trạng trụ sở công dôi dư sau sáp nhập.

Chiều 4-6, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị trực tuyến thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Hội nghị do ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 chủ trì.

Hội nghị trực tuyến thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Tại hội nghị, Đoàn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực mang tính đột phá của tỉnh Gia Lai trong thời gian qua. Đáng chú ý là những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ từ 30 ngày xuống chỉ còn 3 ngày.

Bên cạnh đó, mô hình "xã hạt nhân" về chuyển đổi số của địa phương cũng được đánh giá là điểm sáng trong việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đối với mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, dù kết quả chưa đạt cao như kỳ vọng, song Gia Lai đã vươn lên nằm trong nhóm đầu của khu vực miền Trung và Tây Nguyên nhờ chuyển đổi cơ cấu kinh tế tích cực, phù hợp.

Về việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh đã chủ động kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đồng thời, xây dựng được các phương án cụ thể để hỗ trợ việc đi lại, làm việc cho cán bộ, công chức.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn cũng chỉ ra nhiều "điểm nghẽn" mà Gia Lai cần sớm có giải pháp khắc phục.

Cụ thể, nhiều sở, ngành và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh đang rơi vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là trong các lĩnh vực "nóng" như đất đai, kế hoạch và công nghệ thông tin. Ở lĩnh vực y tế cơ sở, nhiều trạm y tế xã hiện chỉ có từ 1 đến 2 bác sĩ...

Đặc biệt, địa phương vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, lúng túng trong việc xử lý tình trạng dôi dư các trụ sở, tài sản công sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính.

Hình ảnh hai điểm cầu trực tuyến.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức quán triệt nghiêm túc, cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình hành động thông suốt trong toàn hệ thống chính trị.

Để hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng Đoàn giám sát đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục làm rõ những ưu điểm mới đạt được so với đợt kiểm tra thứ nhất.

Đồng thời, tỉnh phải chỉ rõ những hạn chế, tồn tại mang tính kéo dài chưa được khắc phục, cũng như các khuyến nghị từ đợt trước chưa thực hiện được để tìm giải pháp căn cơ.

Thời gian tới, tỉnh Gia Lai cần phải tính toán, chủ động có phương án xử lý dứt điểm, hiệu quả đối với tài sản công và các trụ sở dôi dư sau sáp nhập, tránh lãng phí nguồn lực của nhà nước.