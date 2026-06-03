Gia Lai: Chuyển đổi gần 200 ha rừng làm 'siêu dự án' du lịch tầm cỡ Đông Nam Á

Ngày 3-6, theo nguồn tin của PLO, HĐND tỉnh Gia Lai đã ban hành nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu văn hoá, thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại dịch vụ, du lịch 1 xã Cát Tiến.
Theo đó, diện tích rừng cần chuyển đổi hơn 191 ha, thuộc quy hoạch rừng phòng hộ tại xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai (xã Cát Thành, huyện Phù Cát cũ).
HĐND tỉnh Gia Lai lưu ý, UBND tỉnh chỉ quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng khi đảm bảo đầy đủ các hồ sơ thủ tục, điều kiện theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, toàn diện, chính xác đối với hồ sơ dự án.
Trước đó, tại kỳ họp thứ ba của HĐND tỉnh Gia Lai ngày 29-5, UBND tỉnh đã có tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với dự án này. Dự án do Công ty TNHH Blooming Sky làm chủ đầu tư.
Theo UBND tỉnh Gia Lai, đánh giá đây là dự án trọng điểm được kỳ vọng là biểu tượng mới của ngành công nghiệp văn hóa, góp phần đưa địa phương trở thành điểm đến du lịch tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.
Với định hướng xây dựng một không gian kết nối giữa nghệ thuật, sáng tạo và du lịch, dự án hướng tới thu hút dòng khách phân khúc cao cấp, nâng tầm vị thế du lịch tỉnh trên bản đồ quốc tế. Khi đi vào hoạt động, dự kiến tổ hợp này sẽ đón khoảng 1,2 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm.
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Năm 2025, UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư đối với Công ty TNHH Blooming Sky thực hiện dự án Khu văn hoá, thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại dịch vụ, du lịch 1 xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai.
Dự án có diện tích 308 ha vùng ven biển xã Cát Tiến, quy mô đầu tư gần 2.600 tỉ đồng, gồm các hạng mục sân golf, công trình phục vụ việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng, kinh doanh sân golf và cơ sở lưu trú, dịch vụ cho người chơi golf. Dự kiến khởi công quý III-2026 và hoàn thành vào năm 2030.
Được biết, ông Lee Soo Man, Chủ tịch HĐQT của công ty là nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng người Hàn Quốc, là nhà sáng lập SM Entertainment. Ông Lee Soo Man là người sản xuất và đào tạo nhiều nhóm nghệ sĩ và nhóm nhạc nổi tiếng mang tính biểu tượng như BoA, TVXQ, SNSD, EXO, Super Junior, NCT...