Gia Lai: Chuyển đổi gần 200 ha rừng làm 'siêu dự án' du lịch tầm cỡ Đông Nam Á 03/06/2026 17:34

(PLO)- Tỉnh Gia Lai sẽ chuyển mục đích sử dụng gần 200 ha rừng để thực hiện "siêu dự án" du lịch và giải trí tại vùng ven biển Cát Tiến, góp phần đưa địa phương trở thành điểm đến du lịch tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

Ngày 3-6, theo nguồn tin của PLO, HĐND tỉnh Gia Lai đã ban hành nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu văn hoá, thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại dịch vụ, du lịch 1 xã Cát Tiến.

Theo đó, diện tích rừng cần chuyển đổi hơn 191 ha, thuộc quy hoạch rừng phòng hộ tại xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai (xã Cát Thành, huyện Phù Cát cũ).

HĐND tỉnh Gia Lai lưu ý, UBND tỉnh chỉ quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng khi đảm bảo đầy đủ các hồ sơ thủ tục, điều kiện theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, toàn diện, chính xác đối với hồ sơ dự án.

Trước đó, tại kỳ họp thứ ba của HĐND tỉnh Gia Lai ngày 29-5, UBND tỉnh đã có tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với dự án này. Dự án do Công ty TNHH Blooming Sky làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Gia Lai trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty TNHH Blooming Sky.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, đánh giá đây là dự án trọng điểm được kỳ vọng là biểu tượng mới của ngành công nghiệp văn hóa, góp phần đưa địa phương trở thành điểm đến du lịch tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

Với định hướng xây dựng một không gian kết nối giữa nghệ thuật, sáng tạo và du lịch, dự án hướng tới thu hút dòng khách phân khúc cao cấp, nâng tầm vị thế du lịch tỉnh trên bản đồ quốc tế. Khi đi vào hoạt động, dự kiến tổ hợp này sẽ đón khoảng 1,2 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm.