Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ sẽ được đầu tư, cho vay trên 12 lĩnh vực 18/06/2026 16:52

(PLO)- Lũy kế đến cuối năm 2025, Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ đang thực hiện cho vay 36 dự án với 14 khách hàng, dư nợ gốc hơn 384 tỉ đồng.

Tại kỳ họp giữa năm 2026 của HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031, UBND TP sẽ có tờ trình thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển TP giai đoạn 2026-2030.

Theo tờ trình, Quỹ Đầu tư phát triển TP sẽ có 12 lĩnh vực đầu tư, cho vay gồm: giáo dục; y tế; công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, công nghệ cao; môi trường; năng lượng; nhà ở; văn hóa, thể thao; du lịch; giao thông; công nghệ thông tin, viễn thông; thương mại, dịch vụ, logistics. Lĩnh vực thứ 12 là các dự án, nhiệm vụ tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.

Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ sẽ có 12 lĩnh vực đầu tư, cho vay. Ảnh: CHÂU ANH

Tính đến ngày 31-12-2025, tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ là hơn 1.806,6 tỉ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu gần 1.288 tỉ đồng, vốn vay huy động hơn 309,4 tỉ đồng và vốn khác hơn 209,2 tỉ đồng.

Đối với hoạt động đầu tư, đến nay Quỹ Đầu tư phát triển TP đang thực hiện 8 dự án đầu tư trực tiếp, gồm: khu công nghiệp Hưng Phú I (Cụm A) - giai đoạn 1; khu đô thị mới và khu công nghệ thông tin tập trung; trung tâm đậu xe và dịch vụ ô tô quận Ninh Kiều; chung cư Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ; chỉnh trang khu đô thị đường Phạm Ngũ Lão nối dài đến đường Mậu Thân; khu dân cư và tái định cư trung tâm văn hóa Tây Đô (hợp phần 1 - khai thác quỹ đất); khu tái định cư Đông Phú phục vụ khu công nghiệp Sông Hậu đợt 2; khu tái định cư TP Vị Thanh (giai đoạn 2).

Về hoạt động cho vay, lũy kế đến cuối năm 2025, Quỹ Đầu tư phát triển TP đã ký hợp đồng tín dụng với các lĩnh vực cho vay theo quy định, đang thực hiện cho vay 36 dự án với 14 khách hàng, dư nợ gốc hơn 384 tỉ đồng.