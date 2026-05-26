Tây Ninh: Xã Long Cang đưa Robot lễ tân, AI Kiosk phục vụ dân 26/05/2026 12:37

Ngày 26-5, UBND xã Long Cang (tỉnh Tây Ninh) tổ chức Lễ ra mắt mô hình giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ và vận hành thử nghiệm Robot lễ tân, AI Kiosk Hành chính công, trợ lý AI hỗ trợ cán bộ, công chức. Đây là một trong những xã tiên phong đi đầu của tỉnh Tây Ninh ứng dụng AI phục vụ người dân ngoài giờ hành chính.

Các đại biểu tại lễ ra mắt mô hình giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: CẨM TÚ

Theo UBND xã Long Cang, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Cang sẽ sáng đèn phục vụ người dân ngoài giờ hành chính từ 17 giờ đến 19 giờ vào mỗi chiều thứ Ba hằng tuần.

Việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ nhằm tháo gỡ rào cản thời gian cho người dân, nhất là công nhân, người lao động không thể đến làm thủ tục trong giờ hành chính. Mô hình được triển khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Cang, Ấp 1, tỉnh Tây Ninh.

Robot lễ tân xuất hiện tại xã Long Cang để phục vụ người dân. Ảnh: CẨM TÚ

Đi cùng mô hình này là bộ ba giải pháp công nghệ gồm Robot lễ tân, AI Kiosk hành chính công và trợ lý AI hỗ trợ cán bộ, công chức. Robot lễ tân được tích hợp khả năng nhận diện khuôn mặt, giao tiếp bằng giọng nói tiếng Việt tự nhiên, hướng dẫn người dân tiếp cận đúng quầy xử lý hồ sơ. Trong khi đó, AI Kiosk cho phép tra cứu kết quả, điền tờ khai trực tuyến và giải đáp thắc mắc chỉ sau vài thao tác chạm.

Ông Phan Nhân Duy, Bí thư Đảng ủy xã Long Cang phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: CẨM TÚ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Nhân Duy, Bí thư Đảng ủy xã Long Cang nhấn mạnh khẩu hiệu hành động “Long Cang tăng ca - Phục vụ tối đa”, thể hiện tinh thần “hết việc chứ không hết giờ” của đội ngũ cán bộ, công chức. Theo ông Duy, đây là bước chuyển dịch từ mô hình “một cửa truyền thống” sang “một cửa thông minh, hiện đại”, trong đó công nghệ là công cụ hỗ trợ để nâng cao hiệu quả phục vụ chứ không thay thế con người.

Đáng chú ý, trợ lý AI sẽ hỗ trợ chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp thông tin, giúp tiết kiệm thời gian giải quyết hồ sơ, đồng thời đảm bảo dữ liệu minh bạch và chính xác. Song song đó, xã yêu cầu thường xuyên cập nhật biểu mẫu, ghi nhận phản hồi thực tế để hoàn thiện hệ thống trong giai đoạn thử nghiệm.

Robot lễ tân, AI Kiosk chính thức vận hành thử nghiệm tại Trung tâm hành chính công Long Cang. Ảnh: CẨM TÚ

Lãnh đạo xã Long Cang cũng đặt mục tiêu sau thời gian vận hành thử nghiệm sẽ đánh giá cụ thể số lượng hồ sơ được xử lý, thời gian rút ngắn quy trình và mức độ hài lòng của người dân để làm cơ sở triển khai chính thức.

Việc tiên phong đưa công nghệ AI vào hoạt động hành chính cơ sở không chỉ cho thấy quyết tâm chuyển đổi số của xã Long Cang, mà còn mở ra kỳ vọng xây dựng một nền hành chính hiện đại, gần dân, phục vụ hiệu quả và thực chất hơn.