Đưa nguồn vốn vay ưu đãi đến với người lao động ở TP.HCM, đẩy lùi 'tín dụng đen' 10/05/2026 11:32

(PLO)- Trong khuôn khổ Tháng công nhân năm 2026, Công đoàn phường Đông Hưng Thuận đã triển khai tư vấn vốn vay CEP và ký kết các gói phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, người lao động.

Sáng 10-5, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, đã phát động Tháng công nhân lần thứ 18 gắn với Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 và nhiều hoạt động thiết thực.

Chương trình thu hút hơn 250 đoàn viên công đoàn tham dự.

Hơn 220 cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động nghiêm trang tham dự lễ phát động hưởng ứng Tháng công nhân lần thứ 18 và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 tại phường Đông Hưng Thuận. Ảnh: N.TÂN

Bà Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận, tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có ông Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; bà Nguyễn Thị Ngoãn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Bà Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư phường Đông Hưng Thuận, phát biểu chỉ đạo tại chương trình. Ảnh: N.TÂN

Tại buổi lễ, Công đoàn phường Đông Hưng Thuận đã ký kết chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động" với năm đơn vị. Theo đó, các đơn vị cam kết cung ứng nhu yếu phẩm, thực phẩm sạch chất lượng với giá ưu đãi, bình ổn cho người lao động.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 30 phần quà trị giá 500.000đ/phần cho đoàn viên công đoàn, người lao động khó khăn, bệnh hiểm nghèo, nữ mang thai nuôi con nhỏ; phát phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng cho đoàn viên công đoàn, người lao động tham dự chương trình.

Khu vực tư vấn vay vốn từ Tổ chức tài chính vi mô CEP cũng được thiết lập nhằm hỗ trợ vốn vay và tuyên truyền phòng tránh nạn "tín dụng đen".

Các bên thực hiện ký kết Chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn và người lao động. Ảnh: N.TÂN

Ông Nguyễn Hồng Khanh, Chủ tịch Công đoàn phường Đông Hưng Thuận, cho biết Tháng công nhân năm 2026 có chủ đề "Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động". Đây là hoạt động trọng tâm chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026) và 140 năm ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 – 1-5-2026).

Về nhiệm vụ trọng tâm, ông Nguyễn Hồng Khanh đề nghị các Công đoàn cơ sở đẩy mạnh phong trào "Mỗi đoàn viên - Một sáng kiến". "Mỗi sáng kiến nhỏ của các bạn sẽ cộng hưởng thành sức mạnh lớn để nâng cao năng suất lao động, giúp doanh nghiệp phát triển, từ đó thu nhập được đảm bảo và nâng cao” - ông Khanh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hồng Khanh Chủ tịch Công đoàn phường Đông Hưng Thuận phát biểu tại chương trình. Ảnh: N.TÂN

Bên cạnh đó, Công đoàn phường yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, rà soát kỹ các khâu sản xuất để không xảy ra tai nạn do lỗi chủ quan. Các công đoàn cơ sở cần chủ động đối thoại, thương lượng với chủ doanh nghiệp để bổ sung các điều khoản có lợi vào thỏa ước lao động tập thể, nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca và tổ chức chương trình "Bữa cơm công đoàn" cho người lao động.