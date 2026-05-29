Tìm giải pháp nâng cao chất lượng báo chí địa phương sau sáp nhập 29/05/2026 12:31

(PLO)- Báo và Phát thanh- Truyền hình Khánh Hòa tổ chức buổi tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan báo chí địa phương sau sáp nhập.

Ngày 29-5, Báo và Phát thanh- Truyền hình Khánh Hòa tổ chức tọa đàm với chủ đề nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan báo chí địa phương sau sáp nhập. Tham dự tọa đàm có lãnh đạo 12 cơ quan báo chí Trung ương, địa phương trong cả nước.

Theo ông Lê Hoàng Triều, Phó tổng biên tập phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, thời gian qua, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo chủ trương của Đảng, Nhà nước được triển khai quyết liệt, đồng bộ.

Buổi tọa đàm thu hút nhiều lãnh đạo báo, chuyên gia. Ảnh: VT

Riêng lĩnh vực báo chí, việc sắp xếp, hợp nhất các cơ quan báo chí địa phương không chỉ nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy mà còn hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy hiệu quả nguồn lực.

Từ đó từng bước xây dựng cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đa phương tiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh- Truyền hình Khánh Hòa mong muốn tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng cơ quan báo chí sau sáp nhập. Ảnh: VT

Theo ông Triều, bên cạnh những kết quả bước đầu, thực tiễn vận hành mô hình cơ quan báo chí sau sáp nhập cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quản trị, tổ chức sản xuất nội dung, chuyển đổi số và phát triển báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại.

"Chúng tôi mong muốn các cơ quan quản lý như Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo các báo Đảng địa phương trao đổi kinh nghiệm, góp ý cũng như gợi mở các vấn đề tồn tại để tiến đến xây dựng cơ quan báo chí đa loại hình hoạt động một cách hiệu quả, trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng mạng xã hội hiện nay", ông Triều nói.

Nhiều lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương tham dự tọa đàm. Ảnh: VT

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, chuyên gia đã nêu nhiều vấn đề liên quan như công tác quản trị, tổ chức sản xuất nội dung, chuyển đổi số, tự chủ tài chính...