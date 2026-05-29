Vận hành chính quyền 2 cấp, Tây Ninh giải quyết hồ sơ đúng hạn trên 99% 29/05/2026 17:15

(PLO)- Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Tây Ninh ghi nhận nhiều chuyển biến về tinh gọn bộ máy, cải cách thủ tục hành chính...

Chiều ngày 29-5, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Tây Ninh ghi nhận nhiều chuyển biến đáng chú ý trong công tác tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Theo dự thảo báo cáo sơ kết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, sau hợp nhất tỉnh Tây Ninh và Long An (cũ), tỉnh mới hiện có 96 đơn vị hành chính cấp xã gồm 82 xã và 14 phường, giảm 184 đơn vị cấp xã, tương đương tỷ lệ giảm 65,71%; đồng thời giảm 24 đơn vị hành chính cấp huyện.

Tỉnh Tây Ninh hiện có diện tích hơn 8.536 km², dân số hơn 3,2 triệu người, với 100 đảng bộ trực thuộc và hơn 97.000 đảng viên.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện đồng bộ ở cả khối Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc. Sau sắp xếp, tỉnh giảm được 12 cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh, đạt tỷ lệ giảm 44%; đồng thời giảm 234 phòng chuyên môn và tương đương.

Ở cấp tỉnh, khối chính quyền còn 15 cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND tỉnh. Trong khi đó, cấp xã được tổ chức lại với 96 UBND xã, phường cùng hệ thống trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động đồng bộ.

Đáng chú ý, toàn bộ 96/96 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã đã đi vào hoạt động ngay sau khi mô hình mới được triển khai, giúp việc giải quyết thủ tục hành chính không bị gián đoạn.

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã tiếp nhận hơn 1,21 triệu hồ sơ; trong đó có hơn 1,2 triệu hồ sơ trực tuyến. Tổng số hồ sơ đã giải quyết đạt hơn 1,16 triệu, với tỷ lệ quá hạn chỉ 0,02%.

Tỉnh cũng công bố 1.998 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính, đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ và cấp kết quả điện tử đều đạt hơn 99%.

Bên cạnh cải cách thủ tục hành chính, Tây Ninh cũng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cơ sở. UBND tỉnh đã ban hành 16 quyết định phân cấp trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, quản lý công chức, viên chức, an toàn thực phẩm, quản lý tài sản công và đầu tư công.

Sau sắp xếp, tổng biên chế công chức được giao là 12.089 biên chế, trong đó cấp xã chiếm hơn 9.200 biên chế. Tỉnh cũng giải quyết chế độ cho hơn 1.000 người hoạt động không chuyên trách và tiếp nhận 221 người vào làm công chức.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh đánh giá việc triển khai thời gian qua cơ bản bám sát chủ trương của Trung ương, bảo đảm bộ máy hoạt động ổn định sau sắp xếp, không gây xáo trộn lớn và tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều khó khăn, hạn chế như tổ chức bộ máy chưa đồng bộ, chất lượng cán bộ cơ sở chưa đồng đều, hạ tầng công nghệ thông tin và dữ liệu dùng chung còn bất cập, công tác phối hợp giữa các cấp có lúc chưa chặt chẽ, một số cơ chế chính sách chưa theo kịp thực tiễn.

Ông Nguyễn Văn Quyết yêu cầu thời gian tới toàn tỉnh phải chuyển mạnh từ giai đoạn ổn định tổ chức sang vận hành thực chất, hiệu quả, lấy kết quả cụ thể và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Đồng thời, tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh phân cấp, cải cách hành chính, chuyển đổi số, siết chặt kỷ luật công vụ, xử lý tình trạng né tránh trách nhiệm; phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và sớm hoàn thiện đầu tư hạ tầng kết nối giữa hai cơ sở làm việc của tỉnh.