Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Cần từng bước hình thành 'Ba Nhà của hai nước' 29/05/2026 17:09

(PLO)- Phát biểu tại Diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói: Từ mô hình "Ba Nhà" trong phạm vi một quốc gia, chúng ta cần từng bước hình thành "Ba Nhà của hai nước"

Chiều 29-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự Diễn đàn Kết nối Công nghệ Việt Nam-Singapore với chủ đề Từ Đối tác chiến lược tới các nền tảng công nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững thế hệ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Kết nối công nghệ Việt Nam - Singapore. Ảnh: TTXVN.

Cơ hội để hai bên suy nghĩ về cách thức tiến xa hơn

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Tiến sĩ Tan See Leng, Bộ trưởng Bộ Nhân lực, kiêm phụ trách Năng lượng và Khoa học, công nghệ, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore khẳng định chuyến thăm Singapore lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chỉ trong hơn một năm phản ánh mối quan hệ bền chặt và ngày càng phát triển giữa hai nước.

Bộ trưởng Tan See Leng nhấn mạnh, nền tảng quan hệ đối tác hai nước rất vững chắc nhưng cần phải tiếp tục phát triển phù hợp với môi trường toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.

Diễn đàn là cơ hội để hai bên suy nghĩ về cách thức tiến xa hơn, cùng nhau làm được nhiều hơn nữa để phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó chú trọng các lĩnh vực: Sản xuất tiên tiến thông minh và bền vững; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của hai nước; trao đổi nhân tài.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh, Việt Nam và Singapore đã xác định thúc đẩy khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có việc đẩy mạnh triển khai mô hình kết nối Nhà nước-Nhà doanh nghiệp-Nhà nghiên cứu, gắn kết nghiên cứu với ứng dụng.

Diễn đàn sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của hai nước, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược; thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước; xây dựng các chương trình hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ nền kinh tế số; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp công nghệ khởi nghiệp, các trung tâm đổi mới sáng tạo hai nước kết nối hợp tác và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Việt Nam coi trọng việc mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sáng kiến tổ chức Diễn đàn của các cơ quan, tổ chức liên quan hai nước.

Sự hiện diện đông đảo của các nhà khoa học, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và chuyên gia công nghệ cho thấy khát vọng chung của hai bên trong việc thúc đẩy một mô hình hợp tác mới - thực chất hơn, sâu sắc hơn và có khả năng tạo ra giá trị lâu dài hơn cho cả hai nước.

Các đại biểu dự Diễn đàn Kết nối công nghệ Việt Nam - Singapore. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc, nơi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là động lực tăng trưởng, mà đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia và vị thế của mỗi nền kinh tế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch hay kinh tế số đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, mô hình kinh doanh và cách thức vận hành của nền kinh tế thế giới. Quốc gia nào làm chủ được công nghệ chiến lược sẽ có khả năng dẫn dắt tương lai.

Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia đang điều chỉnh chiến lược phát triển theo hướng lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng cho tăng trưởng dài hạn và tự chủ chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã xác định rõ khoa học, công nghệ là động lực trung tâm của phát triển và Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào tiến trình chuyển đổi số và phát triển công nghệ.

Trong tiến trình đó, Việt Nam coi trọng việc mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực; tự cường công nghệ không đồng nghĩa với khép kín, mà cần được xây dựng trên nền tảng hợp tác mở, kết nối trí thức và cùng phát triển năng lực công nghệ.

Cần từng bước hình thành "Ba Nhà của hai nước"

Ghi nhận quan hệ hai nước trong nhiều năm qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng trong giai đoạn mới, hai bên đang đứng trước cơ hội lớn để mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực có hàm lượng tri thức và công nghệ cao hơn.

Dù hai bên đã có không ít diễn đàn, hội thảo và hoạt động xúc tiến nhưng khoảng cách lớn nhất hiện nay không phải là thiếu kết nối, mà là thiếu cơ chế để biến kết nối thành kết quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, điều quan trọng nhất hiện nay không chỉ là thúc đẩy thêm các hoạt động kết nối, mà là xây dựng được các cơ chế để biến kết nối thành hợp tác thực chất và các dự án cụ thể.

Vì vậy, tinh thần của kết nối công nghệ "Tech Connect" không nên chỉ dừng lại ở một diễn đàn gặp gỡ, mà cần hướng tới hình thành một mô hình hợp tác mới - nơi Nhà nước kiến tạo, Nhà khoa học tiên phong và Nhà doanh nghiệp dẫn dắt cùng tham gia vào quá trình đồng nghiên cứu, đồng phát triển và đồng sản xuất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN.

Từ mô hình "Ba Nhà" trong phạm vi một quốc gia, chúng ta cần từng bước hình thành "Ba Nhà của hai nước", qua đó xây dựng mạng lưới hợp tác xuyên biên giới giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam và Singapore.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tin tưởng diễn đàn không chỉ dừng ở trao đổi ý tưởng, mà sẽ mở ra các hướng hợp tác cụ thể giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các đối tác công nghệ của hai nước.

Xa hơn thế, diễn đàn kết nối, từng bước hình thành một không gian hợp tác công nghệ Việt Nam-Singapore, nơi tri thức, dữ liệu, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao được kết nối hiệu quả để tạo ra các sản phẩm và giải pháp công nghệ mang giá trị khu vực và quốc tế.

Tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến lễ trao các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước.