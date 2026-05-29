Người Việt duy nhất lọt top Forbes 30 Under 30 Asia lĩnh vực tài chính là ai? 29/05/2026 16:53

(PLO)- Vượt qua hàng ngàn đề cử, Bùi Đức Anh (29 tuổi), Investment Principal tại KBTG vừa chính thức ghi tên mình vào danh sách Forbes 30 Under 30 Asia 2026.

Forbes vừa công bố danh sách Forbes 30 Under 30 Asia 2026, tôn vinh 300 cá nhân dưới 30 tuổi có thành tích nổi bật trên nhiều lĩnh vực tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Bùi Đức Anh, 29 tuổi, hiện là Investment Principal tại KBTG (Kasikorn Business-Technology Group), đã được lựa chọn ở hạng mục Finance & Venture Capital. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bùi Đức Anh là người Việt Nam duy nhất góp mặt trong hạng mục Tài chính và Đầu tư mạo hiểm năm nay, nhờ những đóng góp nổi bật trong hoạt động đầu tư công nghệ, đặc biệt ở các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và an ninh mạng.

Được biết, Đức Anh tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Ngay từ thời sinh viên, anh đã thể hiện niềm đam mê với đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp khi giành danh hiệu Quán quân cuộc thi Ứng viên Tài năng 2017 và Giải Nhì cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai.

Trước khi gia nhập KBTG, anh từng làm việc tại Venturra Capital, nơi trực tiếp tham gia quản lý danh mục gồm 12 công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực Consumer Internet, đồng hành cùng các nhà sáng lập trong quá trình xây dựng chiến lược tăng trưởng, gọi vốn và mở rộng thị trường.

Từ đầu năm 2025, Đức Anh làm việc tại TP.HCM với vai trò Investment Principal tại KBTG - nhánh công nghệ của Kasikornbank, một trong những ngân hàng lớn nhất Thái Lan.

Tại đây, anh phụ trách danh mục đầu tư quy mô 100 triệu USD tập trung vào các công ty giai đoạn Hạt giống và Series A trong lĩnh vực AI, an ninh mạng tại Đông Nam Á và Hoa Kỳ. Anh trực tiếp tham gia quản lý và hỗ trợ nhiều công ty công nghệ, đồng thời đóng vai trò dẫn dắt bốn khoản đầu tư chiến lược của KBTG.

Các khoản đầu tư nổi bật bao gồm Jericho Security - nền tảng ứng dụng AI để mô phỏng các cuộc tấn công mạng và đào tạo nhận diện lừa đảo trực tuyến, đã huy động thành công hơn 20 triệu USD; cùng Reality Defender - công ty tiên phong trong lĩnh vực phát hiện nội dung giả mạo do AI tạo ra (deepfake) dưới dạng hình ảnh, âm thanh và video, gọi vốn thành công hơn 50 triệu USD.

Trong bối cảnh AI đang làm thay đổi sâu sắc nhiều lĩnh vực của nền kinh tế toàn cầu, các giải pháp bảo vệ doanh nghiệp khỏi các rủi ro mới như tấn công mạng sử dụng AI hay nội dung giả mạo đang trở thành một trong những xu hướng đầu tư được quan tâm nhất hiện nay.

Không chỉ tham gia lựa chọn và thực hiện các thương vụ đầu tư, Đức Anh còn hỗ trợ các nhà sáng lập quốc tế mở rộng hoạt động tại Đông Nam Á thông qua việc kết nối đối tác, phát triển khách hàng và xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường phù hợp với từng quốc gia.

Song song với hoạt động đầu tư quốc tế, Đức Anh dành nhiều thời gian hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp trong nước thông qua các hoạt động cố vấn và kết nối nguồn lực cho startup Việt Nam.

Anh cũng phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS) trong một số sáng kiến thúc đẩy chuyển đổi số cho tiểu thương và hỗ trợ đưa nông sản lên các nền tảng thương mại điện tử, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho các hộ kinh doanh và người sản xuất.