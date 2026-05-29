Kiến nghị Quốc hội tổ chức thêm kỳ họp không thường lệ vì khối lượng lập pháp lớn 29/05/2026 15:34

(PLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ các cơ quan đều thống nhất kiến nghị tổ chức một Kỳ họp không thường lệ của Quốc hội vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8-2026. Kỳ họp này để xem xét, thông qua một số dự án luật, nghị quyết nhằm giảm tải cho Kỳ họp cuối năm.

Sáng 29-5, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc họp với đại diện Chính phủ và các cơ quan liên quan. Cuộc họp nhằm rà soát tình hình thực hiện Chương trình lập pháp năm 2026.

Báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết dự kiến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 43 dự án, gồm 40 luật và 3 nghị quyết.

Cạnh đó, theo Kế hoạch số 64/KH-UBTVQH16 về triển khai Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, các cơ quan cần hoàn thành nghiên cứu 12 nhiệm vụ lập pháp. Nội dung này tương ứng với 12 dự án luật để đề xuất bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026.

Nếu các dự án này được bổ sung, tổng số dự án trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2 sẽ là 55 dự án, gồm 52 luật và 3 nghị quyết.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. Ảnh: Quốc hội

Ngoài ra, theo tài liệu và ý kiến của Bộ Tư pháp, cơ quan có thể tiếp tục kiến nghị bổ sung khoảng 20 dự án luật, nghị quyết vào chương trình Kỳ họp thứ 2. Như vậy, tổng số dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua trong thời gian tới có thể lên tới hơn 70 dự án luật.

Trước khối lượng công việc rất lớn, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ xem xét khả năng tổ chức thêm một kỳ họp không thường lệ trước Kỳ họp thứ 2. Một phương án khác là kéo dài chương trình Kỳ họp thứ 2 để có thêm thời gian thực hiện nhiệm vụ lập pháp.

Theo đó, nếu tổ chức kỳ họp không thường lệ, cần ưu tiên xem xét, thông qua một số dự án luật, nghị quyết đã có chỉ đạo của cấp có thẩm quyền phải trình trong khoảng thời gian tháng 7 và tháng 8-2026. Đặc biệt là các dự án liên quan đến cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; các dự án phục vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền; các dự án cần xử lý đối với văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực trước ngày 1-3-2027.

Trường hợp không tổ chức kỳ họp không thường lệ, báo cáo đề xuất nghiên cứu phương án kéo dài chương trình Kỳ họp thứ 2. Kỳ họp có thể tổ chức sớm từ đầu tháng 10-2026 và tiếp tục duy trì hình thức họp thành 2 đợt để các cơ quan có thời gian tiếp thu, chỉnh lý dự án.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ảnh: Quốc hội

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các bộ ngành, phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh qua rà soát bước đầu của các cơ quan, có khoảng 85 văn bản phải hoàn thành trong năm 2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ các cơ quan đều thống nhất kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với Chính phủ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét tổ chức một Kỳ họp không thường lệ của Quốc hội. Việc này để Quốc hội xem xét, thông qua một số dự án luật, nghị quyết nhằm giảm tải cho Kỳ họp cuối năm. Theo đó, Kỳ họp này dự kiến vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8-2026, dài khoảng 20 đến 25 ngày.

Ngoài ra, lưu ý với tính chất phức tạp của một số dự án luật, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần phải có thời gian để Quốc hội thảo luận các dự án luật và thông qua theo quy trình hai kỳ họp. Do đó, bố trí thảo luận lần đầu tại Kỳ họp không thường lệ này và thảo luận lần hai, thông qua tại Kỳ họp thường kỳ vào tháng 10-2026.

Để đảm bảo chất lượng và tiến độ các dự án trình Quốc hội xem xét thông qua, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, các cơ quan thực hiện nghiêm túc, triệt để yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật. Tinh thần là luật quy định ngắn gọn và thể hiện đúng thẩm quyền của Quốc hội, không luật hóa thông tư, quy định, không rườm rà, phức tạp. Đồng thời không quy định chi tiết về thủ tục hành chính, không quy định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ với tinh thần là vướng ở đâu thì gỡ ở đó.