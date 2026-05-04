Chủ tịch Quốc hội: Dứt khoát phải sửa Luật Đất đai trong kỳ họp thứ 2 hoặc thứ 3 04/05/2026 11:35

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết dứt khoát phải sửa đổi Luật Đất đai trong kỳ họp thứ 2 hoặc kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XVI vì vấn đề này hết sức "nóng bỏng”.

Sáng 4-5, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, cùng tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 12, tiếp xúc với cử tri 11 xã trên địa bàn TP.HCM, sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV.

Tham dự buổi tiếp xúc còn có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Chính sách TP.HCM đã có nhiều đổi mới

Phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết ngày này cách đây hai tháng, tức 4-3, cũng tại hội trường này, các đại biểu đã tiếp xúc cử tri với tư cách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

“Hôm nay, các đại biểu trở lại để tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp. Tôi chân thành cảm ơn sự tham gia tích cực vào cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031” – ông Trần Thanh Mẫn nói.

Ông đề nghị sau cuộc họp này, vấn đề nào cử tri phát biểu thuộc thẩm quyền của xã thì xã tiếp thu, trả lời; còn thuộc TP thì TP sẽ có văn bản trả lời cử tri. “Những vấn đề gì đã làm, đang làm, sắp làm hoặc chưa làm vì lý do gì thì trả lời để cử tri nắm rõ. Đây là những ý kiến hết sức tâm huyết, trên tinh thần xây dựng, xuất phát từ thực tiễn của các xã” – ông nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng chúc mừng TP.HCM vừa tổ chức các hoạt động phong phú, ấn tượng hướng về cơ sở và người dân nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5. Trong đó có việc khởi công các công trình trọng điểm.

Ông Trần Thanh Mẫn lưu ý TP.HCM chú trọng bốn công trình trọng điểm với tổng số vốn khoảng 142.000 tỉ đồng, gồm: Quảng trường trung tâm, Trung tâm tài chính TP, tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Thủ Thiêm, cải tạo chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh và dự án khu đô thị Đại học Quốc tế tại Hóc Môn.

Nói về tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết cả nước tăng trưởng 7,83% trong quý I, riêng TP.HCM tăng trưởng 8,27% (cao hơn mức bình quân của cả nước), thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt khoảng 2,9 tỉ USD (tăng 220% so với cùng kỳ). Theo ông, đây là con số hết sức ấn tượng. Đồng thời, TP cũng đón gần 20 triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế trong quý I; thu ngân sách ước đạt 242.800 tỉ đồng và TP đã hứa với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thu 1 triệu tỉ đồng cho ngân sách TP năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhìn nhận TP đã đổi mới mạnh mẽ trong quản trị, vận hành bộ máy, khai thác hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù từ Nghị quyết 98, Nghị quyết 188, Nghị quyết 222 và Nghị quyết 260; rút ngắn thời gian, thủ tục đầu tư dự án, sử dụng đất đai.

Nhiều chính sách mới được người dân đón nhận như: hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động; tăng mức chi phí và tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; cấp thẻ miễn phí bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, học sinh; hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho thành viên của hơn 15.000 hộ gia đình nghèo, cận nghèo; miễn phí xe buýt cho toàn bộ người dân từ tháng 5-2026.

“Chính sách TP.HCM đã có nhiều đổi mới tư duy, thí điểm đi đầu rất đáng mừng, phấn khởi” – ông nói.

Đối với việc ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị thay thế Nghị quyết 31 và Luật Đô thị đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết từ nay tới kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI dự kiến tháng 10-11, ông tin tưởng Ban Thường vụ Thành ủy TP sẽ làm việc với Bộ Chính trị để có Nghị quyết. Sau đó, TP.HCM sẽ làm việc với Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiều lần để trình Quốc hội thông qua Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM. Theo ông Trần Thanh Mẫn, những cơ chế đặc thù, đặc biệt của TP.HCM cũng tương tự như Luật Thủ đô sửa đổi.

“Tôi hy vọng về thể chế nếu TP.HCM có Luật Đô thị đặc biệt, sẽ tháo gỡ khó khăn để TP có điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị” – ông Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

Sửa đổi Luật Đất đai trong kỳ họp thứ 2 hoặc thứ 3

Đi sâu vào một số vấn đề cụ thể, về đất đai, quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 254 quy định về một số chính sách cụ thể tháo gỡ khó khăn vướng mắc khi thi hành Luật Đất đai tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV. Hiện nay, Chính phủ đang đốc thúc để ban hành các nghị định và Bộ ban hành thông tư để thực hiện nghị quyết của Quốc hội. Bộ Tài nguyên Môi trường đang lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương về tình hình thực hiện; sau đó, sẽ trình Chính phủ đề xuất sắp tới sẽ sửa đổi Luật Đất đai cho phù hợp.

“Hướng tới là sửa đổi Luật Đất đai và dứt khoát phải sửa trong kỳ họp thứ 2 hoặc kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XVI. Vấn đề này hết sức nóng bỏng” – ông Trần Thanh Mẫn thông tin và cho biết Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tăng cường giám sát việc xử lý các dự án chậm triển khai, quy hoạch treo, cơ chế linh hoạt để xử lý các trường hợp cụ thể.

Theo ông, trước đây, Bộ Chính trị có Kết luận 77, Quốc hội có Nghị quyết 80 về vấn đề này. Vừa rồi, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua một nghị quyết để giải quyết những dự án tồn đọng liên quan đến đất đai. “Tôi tin tưởng khi Quốc hội có nghị quyết này, Chính phủ có hướng dẫn thì TP.HCM sẽ triển khai. Đây là một nguồn thu rất lớn đối với TP nói riêng và đối với cả nước nói chung” – ông Trần Thanh Mẫn nêu.

Về tổ chức bộ máy, Chủ tịch Quốc hội thông tin Bộ Nội vụ đang tiếp tục tham mưu cho việc sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan trung ương, các sở ngành địa phương để tháo gỡ khó khăn khi thực hiện chính quyền hai cấp. Trung ương sẽ tổ chức đánh giá sơ kết một năm thực hiện chính quyền hai cấp vào cuối tháng 6 và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ chủ trì hội nghị tổng kết này.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, mô hình mới được vận hành một năm nên chưa thể hoàn hảo, trọn vẹn; cần thêm một thời gian nữa, chính quyền hai cấp sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn. Ông nhìn nhận vừa qua, bộ máy chính quyền hai cấp đã giải quyết được nhiều công việc cho đất nước. Trong đó, đáng chú ý, tỉ lệ cử tri đi bầu trên cả nước đạt 76 triệu người, đạt 99,7%, cao nhất từ trước tới nay; bầu một lần đủ 500 đại biểu Quốc hội và đủ tất cả đại biểu HĐND cấp tỉnh, không có đơn vị bầu cử nào phải tổ chức bầu cử lại. Song song đó, tình hình an ninh trật tự, an toàn đảm bảo, cử tri cả nước rất hồ hởi, phấn khởi…

Ông cho rằng còn một số công việc phải được tập huấn, cầm tay chỉ việc để cho cán bộ các ngành, nhất là những lĩnh vực liên quan đất đai, đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, đăng ký kinh doanh; đồng thời, tiếp tục ứng dụng cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số, số hóa, trí tuệ nhân tạo để quản lý địa bàn.

“Không tài nào mà chúng ta xách cặp đi sáng, xách cặp về chiều mà có được số liệu. Mạng lưới của chúng ta là ở cơ sở, người dân. Chủ trương của Chính phủ đến năm 2030 là mỗi người dân và doanh nghiệp có ít nhất một trợ lý ảo từ sản xuất kinh doanh đến các công việc hành chính bình thường” – ông Trần Thanh Mẫn nhìn nhận.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính về an toàn thực phẩm

Về an sinh xã hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội đã sửa các luật về thuế, giúp giảm gánh nặng thuế như nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế, kéo dài ưu đãi thuế một số ngành nghề. Quốc hội sẽ tăng cường giám sát, yêu cầu Chính phủ rà soát, điều chỉnh hệ thống an sinh xã hội đảm bảo sát với đặc thù đô thị lớn, lao động tự do, người thu nhập thấp, người cao tuổi chưa có lương hưu.

Ông đề nghị TP.HCM tăng cường y tế cấp xã; rà soát quy định, quy trình ứng dụng công nghệ thông tin để đẩy mạnh khám chữa bệnh từ xa, tăng cường cơ sở vật chất, máy móc, đội ngũ y bác sĩ cho tuyến cơ sở để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng tại cơ sở.

Về an toàn thực phẩm, Bộ Chính trị cũng đã chỉ đạo tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI phải sửa đổi Luật An toàn thực phẩm. Theo ông Trần Thanh Mẫn, hiện nay, một luật này liên quan tới 3 Bộ phụ trách. Tới đây Trung ương sẽ giao trực tiếp cho Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính về an toàn thực phẩm.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ TP.HCM là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội..., cuộc sống của người dân TP cũng phải được nâng lên. “Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương và lãnh đạo TP phải lo nhưng sự tự lực vươn lên của TP là hết sức quan trọng, mỗi gia đình, mỗi người dân phải tự vươn lên" - ông nói và đề nghị làm sao cảnh quan môi trường trước nhà, trong nhà, sau nhà phải sạch sẽ, gọn gàng, không xả rác ra đường; giáo dục con em không vướng vào các tệ nạn xã hội, gia đình nào cũng là gia đình văn hóa…