Khẩn trương rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính liên quan phòng cháy, chữa cháy 02/05/2026 17:39

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương rà soát, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến 4 lĩnh vực: phòng cháy, chữa cháy; thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng.

Ngày 2-5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong ký Công văn 3905/VPCP-CĐS gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu các quy định, TTHC liên quan đến 4 lĩnh vực: phòng cháy chữa cháy; thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và cấp phép xây dựng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương rà soát, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến 4 lĩnh vực, trong đó có phòng cháy chữa cháy. Ảnh minh họa: NGUYỄN TÂN

Kế đó, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10-5 về hiện trạng các quy định, TTHC hiện nay (thẩm quyền, trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời gian giải quyết...), đánh giá về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thời gian qua, đề xuất tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa; đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, đánh giá độc lập.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì chỉ đạo các đơn vị liên quan, trên cơ sở báo cáo của các Bộ, có ý kiến đánh giá và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12-5.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên của các Bộ, cơ quan.

Đây là động thái tiếp theo của Chính phủ nhằm bảo đảm tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các TTHC, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số" theo yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương,

Trước đó, ngày 29-4, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của các bộ: Nông nghiệp và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Y tế; Công an; Giáo dục và Đào tạo và một Nghị quyết chung do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng, áp dụng cho lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: 2 Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Với việc ban hành các văn bản này, 4 chỉ tiêu cốt lõi theo Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã được hoàn thành.

Đối với thủ tục hành chính, 184 thủ tục bị bãi bỏ, 134 thủ tục được phân cấp giải quyết xuống địa phương và 349 thủ tục được đơn giản hóa, đưa quy mô thủ tục hành chính cấp Trung ương về mức 27%.

Đối với điều kiện kinh doanh, 890 điều kiện bị bãi bỏ và 4 điều kiện được đơn giản hóa.

Quá trình thực thi dự kiến sẽ giảm hơn 50% thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ cho đối tượng chịu tác động so với năm 2024; thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của Chính phủ trong việc xây dựng một nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.